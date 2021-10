Intel Core i7-12700K sbaraglia la concorrenza in questi benchmark

Il debutto dei nuovi processori della linea Alder Lake è sempre più vicino, tanto che ormai da diversi giorni stanno apparendo in rete diversi benchmark effettuati, presumibilmente, da produttori di schede madri che stanno testando la compatibilità delle nuove CPU con i loro prodotti basati sul chipset Z690. Questo, ad ogni modo, ci permette di dare una prima occhiata alle prestazioni che dobbiamo aspettarci dalla prossima generazione Intel, la prima che proporrà un’architettura ibrida x86 a livello mainstream, con tanto di supporto alle ultime tecnologie come memorie DDR5 e interfaccia PCI Express 5.0.

Recentemente, il noto leaker TUM_APISAK ha pubblicato alcune schermate che ritraggono i risultati di un processore Intel Core i7-12700K ottenuti nei benchmark single thread e multi thread di CPU-Z, lasciandoci davvero soddisfatti dei numeri raggiunti. Infatti, la CPU ha registrato 800.2 punti nel test single core e 9.423,2 punti in quello multi core. Se mettiamo a confronto i dati con i precedenti Core i7-11700K e AMD Ryzen 7 5800X, appartenenti alla stessa fascia di prezzo, abbiamo che, per quanto riguarda il benchmark single core, il Core i7-12700K ha staccato il Core i7-11700K del 24% e il Ryzen 7 5800X del 25%. Passando al test multi core, abbiamo addirittura il 50% in più rispetto al Core i7-11700 e il 45% in più nei confronti del Ryzen 7 5800X. Il processore riesce anche a far meglio in entrambi i settori rispetto al Core i9-11900K, perdendo solo di fronte al Ryzen 9 5900X (12 core, 24 thread), ma solo del 2% (multi core).

Photo Credit: Wccftech

Ricordiamo che il Core i7-12700K sarà dotato di 8 core Golden Cove ad alte prestazioni, affiancati da 4 core Gracemont ad alta efficienza, per un totale di 12 core (8+4) e 20 thread (16+4). Per quanto riguarda le frequenze operative, i P-Core (Golden Cove) avranno un base clock di 3,6GHz e un Turbo Boost fino a 5Ghz su 1-2 core, arrivando fino a 4,7GHz quando tutti i core sono attivi, mentre gli E-Core (Gracemont) gireranno sino a un massimo di 3,6GHz su tutti i core (3,8Ghz quando si usano 1-2 core). Il resto delle caratteristiche tecniche è completato da 25MB di cache L3 e TDP di 125W (PL1) e 228W (PL2).