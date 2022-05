Qualche giorno fa Intel ha presentato la nuova gamma di CPU per portatili Alder Lake-HX, composta da una più potente linea caratterizzata da un maggior numero di core e frequenze più spinte. Come vi abbiamo già riferito in precedenza, il packaging di questi nuovi modelli mantiene le stesse dimensioni delle controparti desktop, trattandosi di versioni riadattate per socket BGA. Nonostante sia passato veramente poco tempo dal lancio, l’utente Golden Pig Upgrade Pack ha già pubblicato un benchmark del Core i7-12800HX su una piattaforma social cinese.

Come è possibile vedere in alcune immagini postate, a differenza dei modelli Alder Lake-P, la nuova CPU è accompagnata da un chipset (Intel HM670) che ne espande il numero di corsie PCI-E per GPU, archiviazione e periferiche: Core i7-12800HX ha già di suo 16 linee PCI-E 5.0 destinate alla GPU e 4 linee PCI-E 4.0 per gli SSD, la presenza del chipset aumenta le linee PCI-E 4.0 a 16, aggiungendo anche 12 linee PCI-E 3.0.

Fonte: Videocardz

Nelle foto è anche possibile notare la presenza di una GPU Nvidia GeForce RTX 3070 Ti, così come l’aspetto identico di Intel Core i7-12800HX con la versione desktop, da cui differisce soltanto per l’altezza ridotta a 2,2mm. Nel benchmark vengono paragonati due Lenovo Y9000P, uno dei quali è equipaggiato con un Intel Core i7-12700H da 14 core, per un paragone diretto con il nuovo modello. I due portatili mantengono la stessa RAM DDR5-5800 e GPU RTX 3070 Ti.

Intel Core i7-12800HX supera con una media del 15% il 12700H nei test multi-thread, mentre nelle prove single-thread il livello di prestazioni rimane praticamente identico. Anche nei giochi la differenza è irrisoria, la nuova CPU di Intel è infatti soltanto il 2,56% più veloce del 12700H nei titoli tripla A, mantenendo invariata la performance nel resto dei giochi.

Beneficiando di due core in più e frequenze più spinte, il Core i7-12800HX raggiunge un consumo di 125W e 175W in PL1 e PL2, a differenza del 12700H che si ferma a 115W e 135W. L’utente ha anche pubblicato ulteriori benchmark a cui potete dare un’occhiata nel post pubblicato sul social.