Core i9-10900K, clock fino a 5,3 GHz e TDP di 125 watt per il nuovo top di gamma Intel?

Manca poco al CES 2020 di Las Vegas, palcoscenico dove Intel dovrebbe annunciare la decima generazione di microprocessori Core per il segmento desktop. Come spiegato più volte nel corso degli scorsi mesi, la nuova famiglia di proposte si basa sul progetto noto come Comet Lake, realizzato nuovamente con processo produttivo a 14 nanometri.

La famiglia Core i9 si spingerà fino a 10 core e 20 thread, mentre il resto delle proposte guadagnerà l’Hyper-Threading; i Core i3 offriranno 4 core e 8 thread, i Core i5 metteranno a disposizione 6 core e 12 thread e i Core i7 arriveranno a 8 core e 16 thread.

Oltre a queste informazioni, nelle ultime ore sembrano trapelati dettagli per quanto riguarda il TDP e le frequenze. Secondo una slide apparsa in rete, i modelli K con moltiplicatore sbloccato dovrebbero avere un TDP di 125 watt, ben più alto dei canonici 95 watt e vicino ai 127 watt del Core i9-9900KS.

A giovare di questo ulteriore margine saranno i processori Core i9-10900K, Core i7-10700K, e Core i5-10600K, mentre il resto della gamma dovrebbe avere un TDP di 65 watt, esclusi i modelli T caratterizzati da frequenze inferiori e quindi da un TDP di 35 watt. A quanto pare non ci saranno modelli con TDP di 95 watt.

Per quanto riguarda invece le frequenze, il modello di punta Core i9-10900K con 10 core e 20 thread avrà una frequenza di base di 3,7 GHz, ma potrà spingersi fino a ben 5,2 GHz in single core grazie alla tecnologia Turbo Boost Max Technology 3.0.

Quest’ultima consente al sistema operativo di usare informazioni contenute nella CPU per identificare quali core sono più veloci e indirizzare di conseguenza alcune operazioni a quelle unità. A tal proposito è bene ricordare che l’ultima versione di Windows 10, la 1909, contiene delle ottimizzazioni per permettere alla CPU di sfruttare questa tecnologia.

La slide però indica anche che la CPU può arrivare fino a 5,3 GHz grazie a Intel Thermal Velocity Boost, sempre sul singolo core. Thermal Velocity Boost (TVB) può essere visto come uno stadio aggiuntivo del Turbo Boost e Intel l’ha già introdotto in ambito mobile un anno e mezzo fa.

L’azienda all’epoca ne parlò in questi termini: “si tratta di layer aggiuntivo del Turbo Boost che permette al processore di aumentare la propria frequenza fino a 200 MHz in più rispetto alla frequenza di boost single-core tipica e 100 MHz in più per quella multi-core. Questa ulteriore spinta entra in gioco quando il processore scende sotto la soglia di temperatura di 50 °C, quindi in modo simile alle frequenze Turbo Boost standard non è garantita in tutte le condizioni”.

Non sappiamo se questa spiegazione possa valere anche per le CPU desktop, ma a grandi linee dovrebbe, con differenze per quanto riguarda l’aumento di frequenza e la temperatura.

La frequenza in Turbo Boost all-core del Core i9-10900K dovrebbe attestarsi a 4,8 GHz (4,9 GHz con TVB), mentre bisogna segnalare come Thermal Velocity Boost sarà presente solo sull’altra CPU con 10 core, il 10900. Per quanto concerne il resto della gamma, il Core i7-10700K dovrebbe far lavorare i suoi 8 core a 3,8 / 5,1 GHz, mentre il Core i5-10600K a sei core dovrebbe arrivare fino a 4,8 GHz.

Un’altra particolarità riguarda Turbo Boost Max Technology 3.0, tecnologia assente sul 10600K ma presente sui modelli 10900 e 10700, dove è rispettivamente capace di portarli a 5,1 e 4,8 GHz.

In conclusione ricordiamo che i nuovi Core di decima generazione desktop funzioneranno su schede madre LGA 1200 con chipset della serie 400, quindi non potranno essere installati sulle motherboard attuali.

Nonostante il nuovo socket, i dissipatori compatibili con i Core di nona generazione potranno essere installati sulle nuove motherboard. Infine, si parla di supporto a due canali di memoria fino a 2933 MHz, ma dalla slide non è chiaro se ciò varrà per tutti i modelli della serie.