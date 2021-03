Intel Core i9-11900K, overclocker porta la CPU a frequenze elevatissime

Manca ormai poco al lancio delle nuove CPU desktop Intel di undicesima generazione, conosciute con il nome in codice Rocket Lake-S, le quali, stando ai documenti ufficiali della compagnia di Santa Clara, assicureranno miglioramenti sino al 19% a livello di IPC (istruzioni per ciclo di clock), fino al 50% in più per quanto riguarda la componente grafica Xe ed integreranno la tecnologia Intel Deep Learning Boost. Tra le altre novità degne di nota, troviamo il supporto a 20 linee PCIe 4.0, memorie DDR4-3200, codifica e decodifica hardware di contenuti multimediali AV1 a 10bit e HEVC a 12bit, e Resizable BAR.

A quanto pare, come vi abbiamo riportato nel corso degli scorsi giorni, già diverse persone sono riuscite a mettere le mani sui nuovi processori e, proprio recentemente, l’overclocker “ROG Fisher” ha deciso di portare al limite il modello di punta, il Core i9-11900K. L’utente in questione è riuscito a ottenere un risultato davvero notevole, portando la CPU a oltre 7Ghz con un Vcore superiore a 1,873V. L’impresa è stata portata a termine su una scheda madre ASUS ROG Maximus XIII Apex, un prodotto destinato agli appassionati di overclock. Attualmente, come potete vedere dallo screen sottostante, al momento tutti e tre i primi posti della classifica su CPU-Z appartengono proprio a ROG Fisher.

Inoltre, come riferito dai colleghi di VideoCardz, il canale YouTube indiano PC Wale ha pubblicato un video nel quale mostra il processore portato sino a 6,5GHz utilizzando un Vcore leggermente inferiore a 1,678V. In questo caso è stata impiegata una motherboard ASUS ROG Maximus XIII Hero con un BIOS XOC personalizzato da SafeDisk, overclocker sudcoreano che lavora per ASUS.

Tuttavia, dato che il processore è stato fornito direttamente da Intel, agli overclocker non è stato permesso pubblicare i risultati dei benchmark; per quelli si dovrà attendere il lancio ufficiale della nuova linea di CPU.