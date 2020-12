Intel Core i9-11900K, sarà questa la nuova regina delle CPU da gaming?

Intel presenterà solo nel 2021 le sue CPU desktop Core di undicesima generazione basate su architettura Rocket Lake, tuttavia è praticamente impossibile al giorno d’oggi tenere nascosto un prodotto fino al giorno effettivo del lancio. Anche in questo caso una delle CPU 11th Gen è apparsa tra i risultati del benchmark Ashes of The Singularity e non stiamo parlando di una CPU qualsiasi ma di Core i9-11900K, la quale dovrebbe riportare in casa Intel la corona di regina delle CPU da gaming!

Intel Core i9-11900K, la quale dovrebbe arrivare sul mercato tra qualche mese, punta a riprendersi il titolo di miglior CPU per il gaming. Il processore sembra sia dotato di soli 8 core contro i 10 presenti sul modello top di gamma attuale di Intel (il Core i9-10900K) tuttavia, sembra che l’architettura dei core chiamata Cypress Cove sia in grado di colmare la differenza di prestazioni data dalla diminuzione del conteggio delle unità di calcolo.

Il chip, secondo le ultime indiscrezioni, sarà dotato di 8 core e 16 thread. La memoria cache L3 ammonterà a 16MB (2MB per core) mentre la cache L2 sarà di 4MB (512KB per core). La CPU dovrebbe funzionare a una frequenza base di 3,5GHz mentre sarà caratterizzata da un boost clock massimo di 5,2GHz single core e una frequenza di boost su tutti i core di 4,8GHz.

Il sempre attento @TUM_APISAK ha notato la CPU tra i risultati del benchmark Ashes of The Singularity con un risultato di 62,8 FPS in risoluzione 1080p a settaggi Crazy. Il processore è stato accompagnato nel test da 32GB di RAM DDR4 e una GPU Nvidia RTX 2080 Ti. Lo stesso utente ha eseguito il benchmark con una CPU Intel Core i9-10900K, permettendoci di fare un confronto diretto tra le due CPU.

Rispetto al processore Comet Lake, la CPU Rocket Lake sembra poter contare su un incremento prestazionale del 9% circa, non male calcolando il minor numero di core fisici dovuto probabilmente al backporting di Cypress Cove sul nodo dal processo produttivo a 14nm. La futura regina della famiglia di CPU desktop Intel ha persino superato il Ryzen 9 5950X di AMD nello stesso test, processore che si è fermato a 57 FPS.

Ora non ci resta che attendere l’annuncio ufficiale di Intel per poter mettere alla prova di persona la nuova CPU che promette prestazioni sicuramente golose per i gamer più accaniti.