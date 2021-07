Intel Core i9-12900K, alcune CPU Alder Lake-S sono già in vendita

Secondo il blogger hardware YuuKi_AnS, che in precedenza ha pubblicato immagini e informazioni sui Sapphire Rapids di Intel in anteprima, i commercianti cinesi stanno vendendo clandestinamente in Cina Qualification Samples (QS) del processore Intel Core i9-12900K. Il prezzo richiesto al momento è compreso tra circa 900 e 980 euro.

Sebbene Intel non abbia confermato la data esatta per il lancio di Alder Lake, si dice che i processori arriveranno alla fine del 2021 o all’inizio del 2022, salvo eventuali battute d’arresto. Inoltre, queste ultime notizie sui Qualification Samples venduti nel mercato cinese suggeriscono che potremmo vedere una disponibilità al dettaglio entro la fine dell’anno.

Il Core i9-12900K è dotato di 16 core, composti da otto core Golden Cove e otto core Gracemont. Il chip di punta Alder Lake ha anche 30 MB di cache L3 a sua disposizione. È un modello della serie K, quindi il Core i9-12900K offrirà un moltiplicatore sbloccato per l’overclocking.

L’essenza dell’esistenza di Alder Lake è offrire una migliore efficienza energetica. Il Core i9-12900K ha il valore PL1 di 125 W e il valore PL2 è di 228W. Il processore condivide lo stesso valore PL1 dell’attuale Core i9-11900K (disponibile anche su Amazon), ma ha un PL2 inferiore dell’8,8%. In un precedente leak di Alder Lake, abbiamo visto che Golden Cove presumibilmente offre prestazioni single-thread fino al 20% superiori, sebbene la diapositiva di PowerPoint non abbia mai menzionato quale precedente microarchitettura Intel sia stata utilizzata per il confronto.

La scorsa settimana abbiamo anche riportato alcune frequenze relative a un Qualification Sample del processore Core i9-12900K. La CPU Intel basata sull’architettura “Alder Lake-S” avrebbe un base clock di 3,9GHz e un boost clock di 5,3GHz.

Apparentemente, il venditore anonimo cinese è disposto a vendere i Qualification Sample solo in grandi quantità: 100 unità è l’ordine minimo. Tuttavia, includerebbe anche Engineering Sample più vecchi. Come ha affermato YuuKi_AnS, però, il rivenditore non vuole vendere schede madri Alder Lake. Poiché la CPU porta con sé un nuovo socket LGA1700, non si può davvero inserire il chip in nessuna scheda madre esistente e di conseguenza provare il processore.