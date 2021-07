Intel Core i9-12900K sarà più performante di Ryzen 9 5950X: i test di Cinebench R20

Secondo l’utente Twitter @OneRaichu, un Qualification Sample (QS) del processore Intel Core i9-12900K sarebbe già più veloce di AMD Ryzen 9 5950X sia nei benchmark single-thread che multi-thread tramite il popolare software Cinebench R20. Il lato negativo, invece, è che la CPU consuma molta energia.

Come riporta anche VideoCardz, il processore avrebbe ottenuto circa 810 punti nel test Cinebench R20 single-thread e ben 11600 punti nel test multi-thread. Entrambi i valori sono superiori a qualsiasi processore attualmente offerto sui socket LGA1200/AM4. Come potete notare dalle immagini, Raichu ha originariamente scritto “KS”, anche se ha chiarito che si trattava di un errore di battitura, il modello è in realtà “12900K”.

12900KS QS Non-OC

In water cooler.

Cinebench R20.

ST: >810

MT: >11600 — Raichu (@OneRaichu) July 20, 2021

Per confrontare rapidamente questi risultati possiamo utilizzare gli ultimi dati di Guru3D. Secondo questi risultati, Intel Core i9-12900K supererebbe AMD Ryzen 9 5950X del 26% e dell’11% rispettivamente nei benchmark single e multi-thread:

Photo Credits: Guru3D | VideoCardz

Raichu però tiene a precisare che nessuno dovrebbe saltare ancora a conclusioni affrettate. Mentre Intel Core i9-12900K potrebbe effettivamente essere più veloce di Ryzen 9 5950X in alcuni benchmark, la medaglia in quanto prestazioni dipenderà fortemente dai carichi di lavoro. Inoltre afferma che il processore potrebbe raggiungere fino a 200 W in modalità full turbo, il che è prevedibile poiché il processore avrebbe un valore PL2 di 228 W.

Please do not be happy too early.

Power consumption will become one of biggest the questions.

It may be over 200W in full turbo frequency easily.

😅 — Raichu (@OneRaichu) July 20, 2021

Intel Core i9-12900K presenta un’architettura ibrida con 8 core Golden Cove ad alte prestazioni e 8 core Gracemont ad alta efficienza. Questa configurazione fornisce 16 core e 24 thread, poiché i core più piccoli non supportano l’hyperthreading. In termini di clock, il 12900K dovrebbe avere un boost clock di 5,3GHz. La CPU si basa su un processo di produzione SuperFin potenziato a 10nm e sarà il primo processore desktop mainstream a supportare sia le memorie DDR5 che l’interfaccia PCI Express 5.0. La CPU utilizzerà il socket LGA 1700.

Sfortunatamente, i risultati di Cinebench non sono archiviati in un database pubblico, quindi i valori riportati da Raichu non possono essere verificati. Tuttavia, questo leaker ha un buon track record, quindi vale sicuramente la pena prestare un po’ di attenzione a ciò che ha da dire. Probabilmente è solo questione di tempo prima di iniziare a vedere altri qualification sample (QS) apparire su siti di benchmark pubblici, come Geekbench.