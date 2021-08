Intel Core i9-12900K vs AMD Ryzen 9 5950X, chi la spunta in Geekbench 5?

Poiché Intel si sta preparando per iniziare le vendite dei suoi processori Core “Alder Lake” di dodicesima generazione a ottobre (almeno secondo Noctua), l’azienda ha già inviato diversi campioni di queste CPU a vari suoi clienti OEM, motivo per cui è inevitabile che trapelino in rete alcuni risultati dai benchmark. Questa settimana abbiamo già visto in azione il Core i7-12700 e ora è il momento che anche il modello di punta della nuova line-up, il Core i9-12900K, mostri il suo potenziale in Geekbench 5. Sorprendentemente, è anche stato in grado di superare il Ryzen 9 5950X di AMD nei carichi di lavoro multi-thread.

Il processore Intel Core i9-12900K è pensato per sfruttare tutti i vantaggi dell’architettura Alder Lake, presenta otto core Golden Cove (P-core) ad alte prestazioni con Hyper-Threading e otto Goldmont (E-core) ad alta efficienza energetica, è dotato di una cache L3 da 30MB e funziona a velocità di clock elevate. Le frequenze finali del chip Core i9-12900K sono attualmente sconosciute, ma, almeno stando alla versione testata su Geekbench 5, sembra che avrà una frequenza base di 3,20GHz. Per qualche motivo, il programma non è stato in grado di determinare la frequenza Turbo massima del chip, ma riteniamo che sarà pari o superiore ai 5,0 GHz. Proprio come con il Core i7-12700, sarebbe piuttosto ingiusto confrontare i punteggi complessivi single-thread e multi-thread di Alder Lake in Geekbench 5 (a causa dell’impatto ingiustamente sovradimensionato delle prestazioni crittografiche nel benchmark e della mancanza del supporto AVX-512 in Alder Lake), ma ci concentreremo sulle performance sui numeri intere e float.

Core i9-12900K Core i9-11900K Ryzen 9 5950X Apple M1 Specifiche generali 8P, 8E, 3.20 ~ ? GHz, 30MB 8P, 3.50 ~ 5.10 GHz, 16MB 16, 3.40 ~ 5.0 GHz, 64MB 4P, 4E, up to 3.20 GHz Single-Core | Integer 1614 1607 1435 1597 Single-Core | Float 1980 1872 1881 1896 Single-Core | Crypto 4990 6008 4089 2783 Single-Core | Score 1893 1907 1702 1746 Multi-Core | Integer 17133 12051 16695 7013 Multi-Core | Float 18588 13064 18695 8624 Multi-Core | Crypto 11717 10090 8145 10137 Multi-Core | Score 17299 12257 16868 7653

A quanto pare, il Core i9-12900K è molto potente. Supera tutte le moderne CPU top di gamma di Intel, AMD e Apple in carichi di lavoro a thread singolo sugli interi e float. Tuttavia, il chip brilla davvero nei compiti multi-thread, dato che la CPU racchiude 16 core in totale e può elaborare fino a 24 thread contemporaneamente. Pertanto, è notevole che riesca a battere il Ryzen 9 5950X a 16 core di AMD (che può eseguire 32 thread) in carichi di lavoro multi-thread interi, ma perde di 107 punti nei compiti multi-thread in virgola mobile.

Nonostante le prestazioni del Core i9-12900K in Geekbench 5 sembrino piuttosto notevoli, va tenuto in considerazione che si ha a che fare con hardware di pre-produzione e alcune cose potrebbero cambiare nella sua incarnazione definitiva.