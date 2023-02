L’overclocker e youtuber der8auer si è recentemente recato presso l’OC-Lab di Intel, una struttura dove vengono testati i prototipi più recenti di CPU in fase di sviluppo. In un video pubblicato sul suo canale, viene mostrata la piattaforma con cui l’azienda esegue diverse prove hardware, dove una delle applicazioni utilizzate è ROC (Real Time Overclocking): un software inedito, non ancora disponibile al pubblico, che la casa di Santa Clara utilizza internamente per testare i prodotti. Il programma fa parte di una suite che permette di monitorare diverse variabili del processore, al fine di apportare le modifiche necessarie prima che il modello raggiunga le linee di produzione.

Intel ROC sembra a prima vista più facile da utilizzare rispetto al noto eXtreme Tuning Utility. Il funzionamento di ROC differisce per la possibilità di controllare singolarmente ogni core con un clic, per dare la possibilità agli ingegneri di affinare i parametri per ogni unità di elaborazione, sia per quanto riguarda i P-Core che gli E-Core, a prescindere dall’architettura su cui questi sono basati. Ciò che di particolare ha la visita di der8auer è però la possibilità che l’oveclocker ha avuto di provare con mano il software, al punto che l’azienda ha preparato una versione personalizzata di ROC, denominata “der8auer Xtreme Edition”. Trattandosi tuttavia di una versione appositamente preparata per il video, è più che plausibile che Intel abbia deciso di nascondere alcune funzionalità.

Fonte: Der8auer

der8auer ha quindi giocato con le frequenze del Core i9-13900HK, un processore con frequenza turbo di 5,8GHz che include 8 P-Core e 8 E-Core, per un totale di 16 core. Il clock massimo raggiunto è stato di 5,985GHz, ma la CPU è andata subito dopo in crash. La frequenza è stata quindi ridotta a 5,8GHz su tutti i core, con cui l’i9-13900HK ha mostrato una stabilità decisamente superiore. Ciò che c’è di interessante è anche la piattaforma hardware usata per le prove da Intel: una scheda madre che può accogliere su socket i processori mobile, a cui è ovviamente anche possibile collegare diverse periferiche.