Raptor Lake continua a far parlare di se dopo che uno dei campioni ingegneristici del Core i9-13900K è nuovamente emerso nei test single e multi core di Geekbench 5, dove è stato in grado di superare in maniera netta sia l’attuale top di gamma i9-12900K che il Ryzen 9 5950X. Trattandosi del modello più potente, la CPU è dotata di 24 core attraverso una configurazione ibrida composta da 8 P-Core e 16 E-Core. Stando a quanto emerso in passato, questo modello dovrebbe anche essere dotato di una cache totale di 68 MB.

Come riportato dalle info dei test Geekbench 5, questo particolare campione di Core i9-13900K ha una frequenza base di 3 GHz e massima di 5,5, GHz, il che ci dice che si tratta della revisione ES3 già provata alla fine dello scorso mese in alcuni test privati e rivenduta poi all’asta. Come già risaputo, le versioni finali del processore saranno in grado di raggiungere i 5,8 GHz in single core, nelle prove tuttavia il campione era già in grado di raggiungere i 5,7 GHz. La scheda madre usata per i test è una ASUS ROG Maximus Z690 Extreme, abbinata a 32GB di memoria RAM DDR5-6400, una configurazione molto spinta che va anche oltre il supporto nativo di Raptor Lake per le DDR5-5600.

Photo Credit: Intel

Venendo ai punteggi, Intel Core i9-13900K è riuscito a totalizzare 2133 punti per quanto riguarda i test single core e 23701 punti sulle prove multi core. Una differenza sostanziale con il Core i9-12900K, che ha invece rispettivamente ottenuto 1987 e 17272 punti nelle stesse prove. Nel confronto con AMD il divario è anche più ampio, Ryzen 9 5950X totalizza infatti 1686 punti single core e 16508 multi core. All’atto pratico, ciò si traduce in una prestazione superiore del 48% rispetto l’avversario Ryzen e del 37% nel confronto con l’attuale top di gamma Alder Lake. Le performance saranno ovviamente anche maggiori nelle versioni finali, per via delle frequenze operative più spinte.

Il notevole balzo in avanti mostrato già in questo test riconferma ad ogni modo che la lotta con i Ryzen 7000 di AMD sarà molto tirata, a tutto beneficio del consumatore finale. Ricordiamo che sia le CPU Zen 4 che i processori Raptor Lake di Intel sono attesi per il lancio in autunno.