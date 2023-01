Una cosa in cui i Raptor Lake di Intel sembrano particolarmente eccellere è l’overclock, come già dimostrato dal record ottenuto da un Core i9-13900KS, il top di gamma più potente della serie, il quale è riuscito a superare il muro dei 9GHz. Le CPU che tuttavia si prestano meglio alla pratica sembrano essere i modelli F, non dotati di GPU integrata, almeno stando a una ricerca condotta da Igor’s Lab, che ha testato fino a 480 processori Core di 13° generazione, pubblicando i dati sui livelli qualitativi di ogni processore.

Il dato è principalmente rappresentato dal valore relativo alla curva V/F (Voltaggio/Frequenza), la quale contiene i dati di ciascun core per quanto riguarda la tensione minima corrispondente a ogni frequenza. Questa indica anche alla scheda madre la tensione necessaria da erogare ogni volta che viene raggiunto un determinato valore di clock, alcuni modelli realizzati da Asus utilizzano inoltre questo dato per determinare la qualità della CPU installata e il suo potenziale in overlclock: la funzione è denominata Silicon Prediction (SP) e fa uso di una formula matematica per la valutazione in base al valore V/F. Più alto sarà quindi questo valore, più elevata sarà la qualità.

Processore SP medio SP mediano SP massimo SP peggiore CPU testate Core i9-13900K 99,6 99 114 81 132 Core i9-13900KF 101.1 102 111 91 164 Core i7-13700K 82.9 83 96 75 42 Core i7-13700KF 83,5 84 90 75 43 Core i5-13600K 81.8 81 91 76 51 Core i5-13600KF 78,5 78 96 58 48

Secondo la classifica stilata da Igor’s Lab, tutti i modelli Core i9 posseggono la qualità migliore tra tutti i modelli della serie K: il Core i9-13900KF in particolare è il modello più adatto all’overclock, con un punteggio SP medio di 101.1 su 104 campioni testati. Proprio dietro si posiziona il Core i9-13900K, che è invece dotato di iGPU, con un punteggio di 99,6, ottenendo tuttavia un SP massimo di 114, il migliore di tutto il lotto. Lo stesso si ripete con il Core i7-13700KF, leggermente migliore del Core i7-13700K per quanto riguarda l’overclock, mentre la situazione si inverte tra Core i5-13600K e 13600KF, con il primo che si rivela leggermente migliore del secondo, per una differenza totale del 4%.

Questa classifica è ovviamente ininfluente per quanto riguarda i consumatori medi o, in generale, per coloro a cui non interessa l’overclock, ma è sicuramente una manna per gli smanettoni che non vedono l’ora di spingere la propria CPU, al fine di trovarne il limite e tirando fuori più prestazioni.