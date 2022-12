Raptor Lake continua sulla scia dei record: dopo che il 13900K è riuscito qualche mese fa a strappare via il record mondiale ad AMD con una frequenza di 8.8GHz, Core i9-13900KS stabilisce ora un nuovo primato assoluto, superando i 9GHz. Questa specifica variante sarà la più potente della 13° generazione ed era stata preannunciata da Intel all’evento “Innovation” tenutosi a fine settembre, per debuttare il prossimo gennaio 2023. La CPU avrà la particolarità di raggiungere i 6GHz di frequenza massima, un valore già di suo particolarmente spinto.

Chi ben conosce il mondo dell’overclock sa tuttavia che gli appassionati non si accontentano affatto, e il Core i9-13900KS è un tipo di prodotto che è destinato anche a questo tipo di utenza. A riuscire nell’intento è stato Elmor, un overclocker del team di ASUS, che è precisamente riuscito a far registrare la frequenza di 9008,82 MHz, utilizzando un raffreddamento LN2, cioè ad azoto liquido. Il sistema era composto da una scheda madre ASUS ROG Maximus Z790 APEX, un modello top di gamma tra i migliori per quanto riguarda l’overlclock. Durante l’operazione, il processore ha raggiunto una temperatura sotto lo zero di ben -250,2°C.

It's over 9000!!!! ASUS overclockers broke the 9 GHz barrier, smashing their own previous CPU frequency record.​ With that, the ROG Maximus Z790 Apex has 14 World Records, and 29 GFP scores, making it the Z790 record-breaking champion. @intel @IntelGaming pic.twitter.com/hVs4uJTqdb — ROG Global (@ASUS_ROG) December 21, 2022

Trattandosi del modello di punta, Intel Core i9-13900KS è dotato, come i fratelli minori, di 24 core, attraverso una configurazione 8P-Core + 16E-Core, insieme a una cache totale di 68MB e un consumo totale massimo di 253W, un valore che in realtà può anche spingersi più in alto se si fa uso della modalità “Extreme Performance”. La possibilità di raggiungere i 6GHz attraverso il Thermal Velocity Boost rende questo modello una vera e propria punta di diamante della nuova gamma. La frequenza Turbo Boost si ferma invece a 5,8GHz.

Con queste specifiche, il prezzo della CPU sarà ovviamente tutt’altro che economico, con una cifra che qui in Italia potrebbe anche superare i 1000€. Il Core i9-13900KS sarà inoltre realizzato in produzione limitata, a differenza degli altri modelli, e verrà lanciato il 12 gennaio.