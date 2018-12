Intel Core i9-9900KF, Core i7-9700KF, Core i5-9600KF e Core i5-9400F vicini al debutto?

Poche settimane fa è circolata l’indiscrezione sul prossimo arrivo di nuove CPU Core di nona generazione prive di grafica integrata (disabilitata in realtà, progettare una CPU senza GPU sarebbe costoso). Identificate dal suffisso “F” nel nome, queste soluzioni sarebbero a quanto pare non solo reali, ma nemmeno tanto lontane dalla commercializzazione.

Due negozi online, uno norvegese e uno finlandese, hanno infatti messo a listino i seguenti modelli: Core i9-9900KF, Core i7-9700KF, Core i5-9600KF e Core i5-9400F. Manca il Core i3-8100F, citato invece nella precedente indiscrezione. Se la memoria non c’inganna, questi modelli potrebbero essere i primi processori Intel per il mercato consumer senza GPU integrata dai tempi dell’architettura Sandy Bridge.

All’epoca Intel presentò il Core i5-2550K, un quad-core con moltiplicatore sbloccato e frequenza base di 3,4 GHz (100 MHz in più del 2500K, una CPU che molti di voi ricorderanno con affetto), 6 MB di cache L3 e TDP di 95 watt. In Turbo Boost raggiungeva i 3,8 GHz (sempre 100 MHz in più del 2500K).

Le nuove CPU “F” permetterebbero a Intel da una parte di “riciclare” i processori usciti dalle linee produttive con difetti alla GPU, dall’altra di avere margine per aumentare le frequenze di lavoro dei core x86, in quanto la GPU integrata attiva consuma energia e produce calore. La GPU disattivata fungerebbe anche da porzione di silicio in grado di assorbire il calore del resto del chip al fine di migliorare le prestazioni termiche.

Di seguito i prezzi apparsi sui due siti, convertiti in dollari. Probabilmente si tratta semplicemente di segnaposto, quindi non prendeteli almeno per il momento come assodati. Come vedete ci sono delle ampie fluttuazioni. La speranza è che i nuovi modelli costino meno delle soluzioni con GPU attiva, in modo da favorire un maggiore investimento nella necessaria scheda video dedicata. Tuttavia, conoscendo Intel, non saremmo pronti a scommetterci.

Prezzi senza IVA – Convertiti in dollari USA Listino norvegese Listino finlandese Intel Core i9-9900KF

$684.07 $511.26 Intel Core i7-9700KF

$528.17 N/A Intel Core i5-9600KF $355.70 $188.34 Intel Core i5-9400F $255.15 N/A

Per quanto riguarda il debutto, entrambi i negozi parlano di disponibilità dal 3 gennaio 2019, il che significa che Intel annuncerà qualcosa entro le prossime due settimane, prima del CES di Las Vegas. Sempre ovviamente che anche la data indicata non sia un semplice tappabuchi.