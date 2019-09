Intel Core i9-9900KS a ottobre, insieme ai nuovi Core X “Cascade Lake-X”

A ottobre Intel aggiornerà la sua gamma con il Core i9-9900KS e i nuovi Core X "Cascade Lake-X". La conferma all'IFA 2019.

Il Core i9-9900KS, annunciato un po’ a sorpresa al Computex qualche mese fa, sarà disponibile all’acquisto nel mese di ottobre.

Si tratta di un processore non dissimile dall’attuale Core i9-9900K (8 core / 16 thread), o dal 9900KF senza GPU integrata attiva, se non per il fatto che sarà in grado di mantenere una frequenza di 5 GHz su tutti i core.

Indubbiamente un traguardo, che dovrebbe assicurare maggiori prestazioni soprattutto nei carichi di lavoro multi-thread. Il Core i9-9900K è infatti in grado di lavorare a 5 GHz, ma solo con 1-2 core attivi. La frequenza con tutti i core “chiamati in causa” non supera 4,7 GHz.

Ovviamente il vero banco di prova però sarà il confronto con i Ryzen 3000 da 8 core in su, fino ad arrivare al sempre più imminente Ryzen 9 3950X (16 core / 32 thread), non tanto quello con il 9900K/KF.

A confermare l’uscita nel mese di ottobre il vicepresidente del marketing tecnico Jon Carvill e il chief performance strategist Ryan Shrout all’IFA di Berlino. Intel ha mostrato per l’occasione un DLC di Hitman 2 (New York) in funzione su un Core i9-9900KS e il processore ha effettivamente mantenuto i 5 GHz su tutti i core, salvo cali occasionali.

Il processore in questo caso era raffreddato da un dissipatore a liquido Corsair da 240 mm e la GPU di “accompagnamento” era una RTX 2080 Ti. Intel non è entrata in altri dettagli, come i consumi, che naturalmente visto il comportamento del Core i9-9900K sono un aspetto centrale.

Intel ha inoltre affermato che sempre il mese prossimo sarà rinnovata la proposta HEDT – High-End DeskTop – con le CPU Cascade Lake-X (14 nanometri). L’azienda ha mostrato una slide in cui anticipa che le nuove CPU (andranno a sostituire gli attuali Core X 9000 Skylake Lake-X Refresh) offriranno un miglior rapporto tra prezzo e prestazioni.