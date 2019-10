Intel Core i9-9900KS Special Edition dal 30 ottobre, ecco il prezzo

Il "Core i9-9900KS Special Edition" di Intel sarà disponibile dal 30 ottobre a un prezzo di partenza consigliato di 513 dollari (esentasse).

Intel ha annunciato che il processore “Core i9-9900KS Special Edition” sarà disponibile dal 30 ottobre a un prezzo di partenza consigliato di 513 dollari (esentasse), che in Italia dovrebbero tradursi in 560 euro circa. Il processore sarà disponibile per un periodo limitato e potrà essere acquistata presso i negozianti di tutto il mondo.

Il processore Core i9-9900KS offre 8 core e 16 thread, frequenza di base fino a 4 GHz, Turbo su tutti i core fino a 5 GHz, ha 16 MB di Intel Smart Cache e un TDP di 127 W. Quanto alla compatibilità, Intel afferma che è installabile sulle “schede madre Z390 esistenti”.

“Con il nuovo processore Intel Core i9-9900KS di nona generazione edizione speciale, Intel ha aumentato ulteriormente il livello del gaming su PC desktop. Basato sull’architettura dell’Intel Core i9-9900K di nona generazione, è il migliore processore desktop per il gaming ora reso ancora migliore, realizzato appositamente per i gamer che desiderano le massime prestazioni possibili”, ha dichiarato Frank Soqui, Vice President e General Manager del Desktop, Workstation and Channel Group di Intel.

“Questo processore rappresenta un altro importante traguardo di Intel, dopo l’edizione limitata dell’anno scorso del processore Intel Core i7-8086K di ottava generazione”, ha aggiunto Frank Soqui. Secondo Intel, se raffrontato a un PC di 3 anni fa, il processore offre fino al 27% di prestazioni in più con gaming, streaming e registrazione simultanei, consente di raggiungere fino al 35% di fps in più e permette di concludere l’editing di video 4K fino al 17% più rapidamente.

Di seguito potete vedere le frequenze al variare del numero di core attivi rispetto al “fratello minore” Core i9-9900K.