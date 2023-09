Più ci avviciniamo all’annuncio dei processori Intel Meteor Lake, più crescono le indiscrezioni che compaiono sul web. Pochi giorni fa vi abbiamo parlato di alcuni modelli Intel Core Ultra trapelati online, all’incirca nelle stesse in cui Intel ha mostrato ufficialmente un chip della nuova gamma con memoria LPDDR5X on-package.

Un nuovo leak mette sotto i riflettori il Core Ultra 7 165H, già trapelato nelle indiscrezioni appena citate della scorsa settimana. Le informazioni provengono ancora una volta dal database di Geekbench e confermano, in buona sostanza, quanto già sapevamo del processore.

L’Intel Core Ultra 7 165H sarà equipaggiato con 6 P-Core e 10 E-Core, due dei quali presumibilmente integrati nel SoC, mentre la frequenza massima sarà di 5GHz, esattamente come indicato dalle indiscrezioni precedenti. La CPU viene registrata da Geekbench come “Intel Core Ultra 7 1002H, ma è probabile che si tratti solamente di un errore visto che le specifiche corrispondono a quelle del Core Ultra 7 165H.

Il chip raggiunge i 2439 punti nel test single-core di Geekbench 6 e risulta, per il momento, il processore Meteor Lake con il punteggio più alto; in multi-core invece il risultato è leggermente più basso di altri visti in passato (questo modello si ferma a 12668 punti), con una varianza di circa l’1,4% che può tranquillamente rientrare nel margine di errore del benchmark.

Come sempre non sappiamo se queste indiscrezioni siano vere oppure no, il Core Ultra 7 1002H potrebbe anche essere un nuovo SKU, magari non destinato alla vendita. C’è di buono che non dovrebbe mancare molto all’annuncio ufficiale di Meteor Lake, momento in cui tutti i nostri dubbi avranno risposta.