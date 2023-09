Nuove voci di corridoio riguardanti i processori Intel Meteor Lake fanno trapelare altri dettagli in merito alle prestazioni, anche in questo caso sotto forma di punteggi ottenuti su Geekbench 6. I nuovi leak confermano quanto già sospettato in passato, ossia che il Core Ultra 7 1002H altro non è che il già noto Core Ultra 7 165H, ma le novità non si fermano qui.

Sappiamo già che il Core Ultra 7 165H sarà equipaggiato con 16 core e 22 thread, grazie a una configurazione composta da 6 P-Core, 6 E-Core e 2 LPE-Core (se non sapete di cosa si tratta, vi rimandiamo al nostro approfondimento sull’architettura Meteor Lake), una frequenza base di 3,4GHz che in boost può arrivare fino a 5GHz e dovrebbe essere il top di gamma dell’offerta Intel Meteor Lake.

In Geekbench 6, il Core Ultra 7 165H ha superato i 2500 punti in single core, mentre in multi core ha fatto registrare un punteggio simile a quello già visto nei test precedenti, intorno ai 12500 punti.

Per il momento, nessuna di queste informazioni è ufficiale e dovremo attendere il 14 dicembre per scoprire effettivamente come vanno questi processori, ma se questi dati dovessero rivelarsi reali, ci troveremmo di fronte dei processori davvero interessanti.