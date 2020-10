Intel, CPU Rocket Lake-S e chipset 500 in arrivo a fine marzo 2021?

Il portale HD Tecnología ha ottenuto una presunta roadmap Intel nella quale sono contenuti vari dettagli inerenti ai prossimi processori Rocket Lake della compagnia di Santa Clara. Sebbene il sito si sia dimostrato piuttosto affidabile in passato, consigliamo in ogni caso di prendere le informazioni con le pinze in attesa di una conferma ufficiale.

La roadmap, che HD Tecnología ha affermato di aver acquisito da un produttore di schede madri, mostra che Intel potrebbe lanciare Rocket Lake alla fine di marzo 2021. Ricordiamo che Rocket Lake sarà il successore dell’attuale famiglia Comet Lake-S di decima generazione.

Rocket Lake non arriverà da solo, poiché la roadmap suggerisce che i chipset della serie 500, inclusi Z590, H570, B560 e H510, saranno lanciati contemporaneamente. Il chipset W580 orientato alla workstation, tuttavia, sarà disponibile da aprile. La serie Q, invece, potrebbe non avere un successore poiché la roadmap mostra che Q470 continuerà ad essere supportato.

Le fonti di HD Tecnología apparentemente avrebbero confermato che Rocket Lake sarà retrocompatibile con il socket LGA1200, il che significa che le schede madri della serie 400 saranno in grado di supportare le nuove CPU senza problemi, probabilmente grazie ad un futuro aggiornamento del firmware. Allo stesso modo, Comet Lake-S sarà compatibile anche con le nuove schede madri equipaggiate con chipset della serie 500.

Ancora non è ufficiale, ma una delle grandi novità introdotte da Rocket Lake sarà il supporto all’interfaccia PCI Express 4.0. Infatti, molte delle attuali schede madri della serie 400 sono predisposte per PCIe 4.0 ma, poiché Comet Lake-S non supporta PCIe 4.0, è quasi scontato che questa caratteristica sarà sfruttata da Rocket Lake-S.

Infine, ricordiamo che Intel non ha pianificato nulla per il mercato HEDT (High-End Desktop). Si prevede che la piattaforma X299 continuerà a ricoprire la fascia per tutto il 2021. La roadmap si ferma a giugno, quindi non è escluso che qualche novità potrebbe apparire nel corso della seconda metà dell’anno.