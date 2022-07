Lanciato all’inizio dello scorso anno, la scheda grafica entry level Intel Iris Xe DG1 è equipaggiata con 80 Execution Unit (EU) e offre 640 Shader Unit con un clock massimo di 1.500MHz. Per quanto riguarda le memorie, Intel DG1 dispone di 4GB di LPDDR4X-4266 su un’interfaccia a 128bit. Per quanto riguarda le uscite video, la scheda dispone di un connettore DisplayPort, uno HDMI e uno DVI-D per mantenere la compatibilità con i monitor più vecchi.

Ufficialmente, dato che la scheda veniva inizialmente fornita solo agli OEM per sistemi Intel (in particolare con Core di nona e decima generazione e chipset B460, H410, B365 e H310C), il prodotto veniva indicato solo compatibile con le CPU prodotte dall’azienda di Santa Clara. Tuttavia, sembra che sia possibile utilizzare una Intel Iris Xe DG1 anche su un sistema AMD. Infatti, un membro del forum Chiphell ha recentemente installato la scheda su un sistema equipaggiato con un processore AMD Ryzen 7 5700G e una scheda madre con chipset AMD X570. Tuttavia, per un corretto funzionamento è necessario installare un BIOS particolare per avviare il sistema quando la scheda funge da adattatore grafico primario.

Photo Credit: ChipHell

Photo Credit: ChipHell

In caso contrario, l’Intel Iris Xe DG1 può essere usata in combinazione con un’altra scheda video primaria. Questo è proprio quello che ha fatto la persona in questione, installando una Iris Xe DG1 in un sistema con una GPU integrata Radeon RX Vega. Per assicurare un perfetto funzionamento, è stato disattivato il CSM (Compatibility Support Module), attivato Resize BAR e installato il driver software Intel. Probabilmente, dal punto di vista prestazionale non ha molto senso aggiungere una Intel Iris Xe DG1 a una Radeon RX Vega integrata, se non per le sue maggiori capacità multimediali, tra cui la decodifica AV1 8K60p.

