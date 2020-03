Intel dialoga con TSMC per la produzione delle GPU Xe

Stando alle ultime indiscrezioni, Intel starebbe trattando con TSMC per lo sviluppo di nuove linee di produzione dedicate alle nuove GPU Xe. In particolare Intel sarebbe interessate alla produzione dei chip nella fonderia taiwanese con processi produttivi a 6nm e 3nm.

Il motivo dell’interesse da parte della società di Santa Clara sarebbe l’aumento del volume di produzione previsto per fine anno sulla catena di produzione 10nm+ per i processori Tiger Lake, in quanto la produzione delle attuali GPU Xe avviene sulla medesima catena e rischierebbe di ridurre le risorse per la produzione di CPU.

Questo renderebbe comprensibile l’interesse di Intel verso il processo produttivo a 6nm, denominato internamente da TSMC “N6”. Esso dovrebbe essere pronto e operativo proprio per il periodo in cui Intel probabilmente preferisce investire le risorse delle sue fonderie pensate per la produzione di processori alle CPU sopracitate.

D’altronde non è la prima volta che si discute dell’esternalizzazione della produzione di GPU in strutture di terze parti. Già nell’aprile 2019 infatti si vociferava di un accordo con Samsung per la produzione delle GPU Xe, accordo che potrebbe ancora avere luogo insieme a quello con TSMC.