Krita è uno dei programmi open source più usati per il disegno e la modifica delle immagini, progettato principalmente per la pittura artistica in formato digitale e il fotoritocco. A quanto pare, Intel crede molto nel progetto, tanto che è diventata la prima azienda sostenitrice aziendale “gold” (ciò significa che contribuisce con almeno 30.000€ all’anno) della Krita Foundation allo scopo di espandere ulteriormente le capacità del software e supportare le ultime tecnologie dell’azienda, come le CPU dotate di architettura ibrida (come Alder Lake e i prossimi Raptor Lake) le GPU Arc.

Photo Credit: Krita

Jerry Tsao, VP/GM di Intel CCG Mobile Enthusiast & Creator Segment, ha commentato la scelta con queste parole:

Questa collaborazione strategica offrirà una serie di nuove funzionalità di pittura, sfruttando appieno la tecnologia Intel Core Hybrid di dodicesima e prossima generazione che utilizza potenti core P e core E, nonché le GPU Intel Arc, il tutto per un’esperienza con meno lag. Siamo inoltre entusiasti del supporto per JPEG XL, che offre un’esperienza HDR significativamente migliore e rapporti di compressione più elevati, soddisfacendo così le esigenze di distribuzione delle immagini sul web e di fotografia professionale.

Nel caso foste interessati ad approfondire l’argomento, trovate ulteriori dettagli a riguardo sul sito ufficiale Krita.org.

Intel si prepara a svelare la sua line-up di processori “Raptor Lake” in occasione dell’evento “Innovation”, che si svolgerà il prossimo 27 settembre. Per maggiori informazioni inerenti ai futuri chip realizzati dalla società americana, vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo dedicato.

Nella giornata di ieri, inoltre, vi abbiamo parlato delle capacità in overclock della scheda video Arc A750, capace anche di superare la frequenza operativa di 2,7GHz. Trovate ulteriori dettagli nella nostra notizia.