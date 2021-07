Intel, diverse CPU a basso consumo presto non saranno più disponibili

Intel ha pubblicato un Product Change Notification secondo il quale molte serie di processori a basso consumo di decima generazione Comet Lake-U e Ice Lake-U, e Lakefield di undicesima generazione presto non saranno più prodotte. Questi chip sono ora in fase di dismissione, mentre le spedizioni finali sono previste per l’aprile del 2022.

Ecco l’elenco completo:

Product Change Notification Processore 118334-00 Intel Core i5-L16G7 Processor Intel Core i3-L13G4 Processor 118339-00 Intel Core i7-10710U Processor Intel Core i3-10110U Processor Intel Core i5-10210U Processor Intel Core i5-10210U Processor Intel Core i7-10710U Processor Intel Core i7-10510U Processor Intel Core i5-10210U Processor Intel Core i3-10110U Processor 118340-00 Intel Core i7-10810U Processor Intel Celeron Processor 5205U Intel Core i7-10810U Processor Intel Core i7-10610U Processor Intel Core i5-10310U Processor 118348-00 Intel Core i7-1065G7 Processor Intel Core i3-1005G1 Processor Intel Core i3-1005G1 Processor Intel Core i5-1035G1 Processor Intel Core i5-1035G7 Processor Intel Core i5-1035G4 Processor Intel Core i5-1035G1 Processor Intel Pentium Processor 6805 Intel Celeron Processor 5805

Vedere Lakefield ritirato così presto (ricordiamo che è stato lanciato nel secondo trimestre del 2020) è un po’ una sorpresa, in quanto si tratta di CPU ibride che utilizzano la tecnologia Foveros di stacking 3D di Intel sull’architettura Tremont a 10nm. In Lakefield sono presenti quattro core a basso consumo energetico accoppiati ad un core ad alte prestazioni, design che ha preso spunto dai SoC utilizzati sugli smartphone e dispositivi mobile in generale. Purtroppo, solo pochi prodotti con processori Lakefield sono arrivati ​​sul mercato, quindi il progetto si è rivelato piuttosto deludente per Intel.

Ad ogni modo, il design ibrido continuerà con Alder Lake, che sicuramente potrà contare su un supporto decisamente maggiore. Tuttavia, se siete alla disperata ricerca di queste componenti di decima e undicesima generazione, avete ancora un po’ di tempo per recuperarle.