Intel ha recentemente annunciato che AXG, il suo team interno dedicato allo sviluppo di soluzioni grafiche, sarà diviso in due gruppi: uno dedicato al mercato dei data center e l’altro al gaming. L’attuale Executive Vice President della divisione AXG, Raja Koduri, tornerà a ricoprire il suo precedente ruolo di Chief Architect. Ecco quanto affermato dall’azienda:

Le schede grafiche dedicate e il calcolo accelerato sono motori di crescita fondamentali per Intel. Con i nostri prodotti di punta ora in produzione, stiamo evolvendo la nostra struttura per accelerare e scalare il loro impatto e guidare le strategie go-to-market con una voce unificata per i clienti. I nostri team di grafica consumer si uniranno al nostro gruppo di client computing e i nostri team di calcolo accelerato al nostro gruppo di datacenter e AI. Inoltre, Raja Koduri tornerà a ricoprire il ruolo di Intel Chief Architect per concentrarsi sui nostri sforzi crescenti tra CPU, GPU e AI e sull’accelerazione dei programmi tecnici ad alta priorità.

Questo cambio non deve spaventare, in quanto Intel ha dichiarato che continuerà a sviluppare e lanciare le prossime schede grafiche consumer della famiglia Arc, quali Battlemage e Celestial, come previsto, che si andranno ad affiancare alle attuali Alchemist. Koduri, in quanto Chief Architect, si occuperà di programmi tecnici ad alte prestazioni, con particolare attenzione all’integrazione di GPU, CPU e architetture AI, settori chiave considerando prodotti come Falcon Shores e le ambizioni Zettascale di Intel.

Photo Credit: Intel

In seguito a queste modifiche alla struttura della divisione Accelerated Computing Systems and Graphics (AXG), il gruppo specializzato in prodotti gaming passerà sotto il Client Compute Group (CCG) di Intel. Lisa Pearce, nota soprattutto per il suo lavoro alla guida delle divisioni software e driver dei team GPU, guiderà l’unità AXG inserita nel CCG e riporterà a Michelle Johnston Holthaus, l’attuale responsabile di CCG.

I team responsabili delle GPU per data center e supercomputing, come i prodotti Ponte Vecchio e Rialto Bridge, passeranno alla business unit Data Center and AI (DCAI), così come i team di progettazione di SoC e IP per GPU. Jeff McVeigh, attualmente VP e GM del Super Compute Group, sarà il leader ad interim di questo team, mentre Intel cerca un leader permanente, e riferirà all’attuale responsabile di DCAI, Sandra Rivera.