Intel, ecco le specifiche delle CPU Rocket Lake e Comet Lake Refresh

La pubblicazione cinese ijiandao (come avvistato da Harukaze5719) ha condiviso le specifiche generali dei prossimi processori Intel Rocket Lake e Comet Lake Refresh. Apparentemente, entrambe le famiglie apparterranno all’undicesima generazione di CPU Core della compagnia di Santa Clara.

Credit: ijiandao

Rocket Lake, la interessante tra le due, sarà dotata dei core Cypress Cove realizzati sul nodo di produzione a 14nm e la grafica integrata Xe. Come AMD, Intel ha promesso miglioramenti a livello di istruzioni per ciclo (IPC) a due cifre. Apparentemente, stando ad alcuni benchmark trapelati in rete, sembra che questo potrebbe corrispondere a verità. Tuttavia, le prestazioni multi-core di Rocket Lake rimangono ancora da vedere poiché i nuovi chip saranno costituiti al massimo da otto core, un passo indietro rispetto a Comet Lake che poteva offrire fino a due core in più. Inoltre, Rocket Lake introdurrà finalmente il supporto PCI Express 4.0.

Specifiche Intel Rocket Lake

Processor Cores / Threads L3 Cache (MB) Graphics (EUs) TDP (W) Core i9-11900K 8 / 16 16 32 125 Core i9-11900 8 / 16 16 32 65 Core i9-11900T 8 / 16 16 32 35 Core i7-11700K 8 / 16 16 32 125 Core i7-11700 8 / 16 16 32 65 Core i7-11700T 8 / 16 16 32 35 Core i5-11600K 6 / 12 12 32 125 Core i5-11600 6 / 12 12 32 65 Core i5-11600T 6 / 12 12 32 35 Core i5-11500 6 / 12 12 32 65 Core i5-11500T 6 / 12 12 32 35 Core i5-11400 6 / 12 12 24 65 Core i5-11400T 6 / 12 12 24 35

Secondo la pubblicazione cinese, i modelli Rocket Lake Core i9 e Core i7 saranno dotati di otto core, sedici thread e 16MB di cache L3. A parte il TDP, le frequenze operative saranno il principale elemento di differenziazione tra i processori. Pertanto, potrete acquistare un Core i7 sbloccato e, se sarete fortunati, overcloccarlo alle stesse specifiche del modello Core i9 più costoso. Invece, i chip Core i5 manterranno la configurazione a sei core e 12 thread con 12MB di cache L3.

Dal punto di vista grafico, i processori Rocket Lake utilizzeranno la soluzione Xe di Intel, ma il numero di Execution Unit (EU) varierà a seconda del processore. Se le informazioni diffuse si riveleranno veritiere, il Core i9, Core i7 e la maggior parte dei Core i5 avranno 32 EU: Core i5-11400 e Core i5-11400T sono gli unici modelli limitati a 24 EU. Finora, non ci sono prove che puntano alla pubblicazione di modelli appartenenti alle serie F, quindi privi di una iGPU a bordo.

Specifiche Intel Comet Lake Refresh

Processor Cores / Threads L3 Cache (MB) Graphics (EUs) TDP (W) Core i3-11100 4 / 8 6 24 65 Core i3-11100T 4 / 8 6 24 35 Core i3-11300 4 / 8 8 24 65 Core i3-11300T 4 / 8 8 24 35 Core i3-11320 4 / 8 8 24 65

Stando ai dati, Intel potrebbe non commercializzare alcun modello Rocket Lake Core i3, Pentium o Celeron. La pubblicazione afferma che i chip Comet Lake Refresh manterranno le stesse specifiche di core e thread, anche se con frequenze più elevate. Per i modelli Core i3 possiamo aspettarci miglioramenti che vanno da 200MHz a 300MHz, mentre le componenti entry-level Pentium e Celeron riceveranno solo un upgrade limitato che va da 100 MHz a 200 MHz.

Sono menzionate due diverse soluzioni grafiche per Comet Lake Refresh. La grafica UHD Graphics 630 offrirà 24EU, mentre l’UHD Graphics 610 sarà limitato a 12EU.

Che si tratti di Rocket Lake o Comet Lake Refresh, i processori funzioneranno bene sulle attuali schede madri LGA1200 con chipset Intel serie 400. Nel caso di Rocket Lake, alcune schede madri sono già dotate di tutti i circuiti necessari per PCIe 4.0, quindi non ci sarà bisogno di aggiornare. Tuttavia, Intel probabilmente introdurrà le schede madri della serie 500 create appositamente per Rocket Lake.