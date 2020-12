Intel, ecco le specifiche di alcune prossime CPU Rocket Lake-S

Un utente di Bilibili (come indicato da @harukaze5719) ha pubblicato un thread sui forum nel quale ha parlato delle presunte specifiche di tre processori Intel Rocket Lake-S di undicesima generazione. I chip sono engineering sample che l’utente afferma di aver acquistato sul mercato nero, quindi le specifiche finali saranno probabilmente diverse da quelle mostrate.

Il primo processore corrisponde al Core i9-11900 ed è dotato di una configurazione a otto core e sedici thread e di una cache L3 da 16MB. Il clock di base è impostato a 1,8GHz, mentre il clock boost single-core raggiunge i 4,5GHz. Il boost all-core sembra invece arrivare al massimo a 4GHz. Si tratta di un processore da 65W, ma questa è solo la classificazione PL1. Il valore PL2 è effettivamente configurato su 224W.

Sia il Core i7-11700K che il Core i7-11700 condividono le stesse specifiche a livelli di numero di core/thread del Core i9-11900. Nel caso del Core i7-11700K, il chip possiede una frequenza di base di 3,4GHz ed un clock di base single-core di 4,8GHz. Il boost clock all-core è leggermente inferiore ed è pari a 4,3GHz. Non sorprende di certo che il Core i7-11700K sia dotato di una potenza PL1 da 125W e PL2 da 250W.

Infine, il Core i7-11700 presumibilmente ha un clock di base di 1,8GHz, ma possiede un boost clock single-core in grado di raggiungere i 4,4GHz. Il boost clock all-core, tuttavia, è bloccato a 3,8 GHz. Come il Core i9-11900, anche il Core i7-11700 rispetta le restrizioni 65W PL1 e 224W PL2.

Secondo l’utente Bilibili, la frequenza XMP predefinita per Rocket Lake-S è DDR4-3200. Tuttavia, era possibile accoppiare i processori con memorie DDR4-4133 su una scheda madre B560 non specificata. Questa è una scoperta interessante in quanto sembra indicare che Intel potrebbe aver abilitato l’overclock della memoria sul chipset B560. Se ciò fosse vero, sarebbe un cambiamento importante poiché i chipset entry level del produttore sono storicamente limitati alla frequenza di memoria ufficialmente supportata per quella specifica generazione di processori. Ad esempio, le schede madri B460, H470 e H410 esistenti sono limitate ai moduli di memoria DDR4-2933, che sono le specifiche ufficiali dei processori Comet Lake-S.

È noto che Rocket Lake-S utilizzerà core Cypress Cove, che, secondo Intel, offriranno miglioramenti a due cifre in ambito delle istruzioni eseguite per ciclo di clock (IPC). Dal punto di vista grafico, un leak precedente parlava di quattro potenziali configurazioni per i chip di undicesima generazione. I modelli Rocket Lake-S offriranno grafica Xe con 32EU o 24EU, mentre quelli Comet Lake-S Refresh saranno equpaggiati con UHD Graphics 630 e 610 con 24EU e 12EU ciascuno, rispettivamente. Le nuove CPU Intel dovrebbero approdare sul mercato nel corso del primo trimestre del prossimo anno, mentre la line up potrebbe essere presentata in occasione del CES 2021.