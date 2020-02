Intel Gen7, prestazioni su Linux triplicate grazie Vulkan

I driver Vulkan “ANV” di Intel non sono stati certo aggiornati pensando ai vecchi processori pre-Broadwell, tuttavia, negli scorsi giorni, sono stati modificati portando a un enorme aumento delle prestazioni delle iGPU Gen7 Ivybridge/Haswell.

Jason Ekstrand, lo sviluppatore principale dei driver Intel ANV Vulkan, ha scoperto che, nel codice della pipeline dei driver, la funzionalità della cache di dati era disabilitata quando uno shader veniva estratto dalla cache della pipeline.

Nelle iGPU dei processori Broadwell (e successivi) il bit della cache di dati veniva ignorato, ma questa “svista” ha avuto ripercussioni sulle schede integrate nei processori Ivybridge e Haswell, i più vecchi con supporto al driver grafico Vulkan.

Una volta sistemato questo problema, Ekstrand ha scoperto che su Geekbench 5 l’iGPU offriva performance superiori del 330%. Un incremento davvero incredibile.

Il fix ha effetto solo nell’uso dei driver Vulkan ANV (no OPENGL), inoltre questo risultato non sarà così marcato anche in altre applicazioni, ma si tratta comunque di una scoperta decisamente importante e che farà felici tutti colo che sfruttano Linux per dare nuova vita vecchi PC.