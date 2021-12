Intel H670, B660 e H610: ecco le presunte specifiche

Stando alle ultime voci, i chipset Intel H670, B660 e H610 saranno lanciati nel gennaio 2022, ma il noto leaker momomo_us ha pubblicato in anteprima le loro specifiche. Le schede madri H670, B660 e H610 saranno distribuite nelle versioni DDR5 o DDR4, in modo del tutto simile ai prodotti di punta Z690. Tuttavia, se avete intenzione di overcloccare il vostro processore, il più costoso Z690 rimane l’unica opzione. L’overclocking delle memorie sarà invece disponibile anche sui H670 e B660. Sfortunatamente, il chipset H610 non ha possiede capacità, il che significa che i consumatori saranno bloccati alla velocità predefinita supportata da Alder Lake.

Credit: ASUS

Inoltre, il supporto PCIe 5.0 è presente su tutti e quattro i chipset. Tuttavia, è importante ricordare che non tutti i produttori offriranno tale opzione sulle loro schede madri Intel serie 600. Sulle schede madri Z690 e H670 sarà facile trovare uno o due slot di espansione PCIe 5.0, mentre su quelle B660 e H610 sarà al massimo offerto solo uno slot di espansione PCIe 5.0. Alder Lake fornisce quattro linee PCIe 4.0 per l’archiviazione M.2 e solo il chipset H610 manca di questa funzionalità.

Intel ha raddoppiato il throughput della connessione DMI su Alder Lake. Mentre le precedenti generazioni di processori Intel avevano una pipeline MI 3.0 x8 (7,88 GB/s) sul chipset, Alder Lake gode di una pipeline DMI 4.0 x8 (15,66 GBps). Secondo le informazioni di momomo_us, questo è vero per i chipset Z690 e H670, mentre B660 e H610 sono limitati a una connessione DMI 4.0 x4. Un’interconnessione DMI ridotta ovviamente limita il numero di opzioni di connettività sulle schede madri B660 e H610.

Z690 H670 B660 H610 Memoria DDR5 / DDR4 DDR5 / DDR4 DDR5 / DDR4 DDR5 / DDR4 CPU OC Y N N N MEM OC Y Y Y N CPU PCIe 5.0 1×16 / 2×8 1×16 / 2×8 1×16 1×16 CPU PCIe 4.0 1×4 1×4 1×4 – Linee DMI 4.0 8 8 4 4 PCIe 4.0 12 12 6 0 PCIe 3.0 16 12 8 8 USB 3 (20G) 4 2 2 0 USB 3 (10G) 10 4 4 2 USB 3 (5G) 10 8 6 4 USB 2.0 14 14 12 10 SATA 3.0 8 8 4 4

In termini di I/O ad alta velocità (HSIO), Z690 offre 12 linee PCIe 4.0 e 16 linee PCIe 3.0. H670 dispone di una configurazione 12+12, mentre B660 una 6+8. H610, tuttavia, fornisce solo otto linee PCIe 3.0. Dal punto di vista della connettività, il chipset Z690 è il più generoso, offrendo fino a quattro porte USB 3.2 Gen 2×2 Type-C (20 Gbps), 10 porte USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps), 10 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps). ) e 14 porte USB 2.0. Logicamente, i restanti chipset saranno dotati di un numero ridotto di porte USB. H610 è l’unico chipset che non verrà fornito con porte USB 3.2 Gen 2×2 Type-C.

Anche le opzioni di archiviazione convenzionali variano tra i diversi chipset. Z690 e H670 sono dotati di un massimo di otto porte SATA III, mentre B660 e H610 hanno quattro porte. A meno che non si disponga di molte unità di archiviazione secondarie o si preveda di eseguire un array RAID, quattro porte SATA III dovrebbero essere sufficienti alla maggior parte degli utenti.