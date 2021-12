Intel H670, chipset cancellato o solo posticipato?

Intel di solito lancia due serie di chipset con le sue nuove piattaforme: una, contraddistinta dalla lettera “Z”, per gli appassionati e gli overclocker e l’altra, definita dalla lettera “H”, per chi cerca una soluzione più economica. Finora questo non è stato il caso della piattaforma desktop Alder Lake, poiché è stato lanciato solo il chipset Intel Z690. A quanto pare, secondo rapporti non confermati di IT Home, l’azienda ha annullato la distribuzione del suo chipset H670 (almeno per ora), ma ha deciso di procedere con i chipset di fascia più bassa all’inizio del 2022.

Photo Credit: Intel

Apparentemente, invece di lanciare il suo chipset H670 insieme ai processori Core “Alder Lake” di dodicesima generazione in occasione del CES 2022, la società intende presentare il suo chipset B660, insieme a quello H610 per PC entry-level – ha riferito IT Home (citando MSI). Ci si aspettava che il chipset H670 offrisse essenzialmente lo stesso set di funzionalità di quello Z690, ma B660 e H610 avranno specifiche notevolmente più moderate.

Apparentemente, la scheda madre MSI B660M Mortar è dotata di due slot PCIe x16 (Gen 5 + Gen 4), uno slot PCIe Gen 4.0 x1 e due slot M.2 per SSD (non si hanno informazioni sulla versione di PCIe in quest’ultimo caso). Come bonus aggiuntivi, la piattaforma presenterà anche una porta USB 3.2 Gen 2 Type-C e un connettore 2.5GbE. I dettagli sulle schede madri Intel H610 non sono chiari in questo momento.

Il lancio delle piattaforme Intel B660 e H610 insieme ai processori Alder Lake da 65W è una buona notizia, perché ci saranno sistemi più economici basati sulle ultime CPU dell’azienda. Tuttavia, data la mancanza del chipset H670, il B660 prenderà inevitabilmente il suo posto al di sotto della piattaforma Z690, il che porterà le schede madri ad essere offerte a prezzi più alti. Quello che resta da vedere è se Intel abbia cancellato il chipset H670 in generale o abbia solamente posticipato il suo lancio a una data successiva per qualche motivo.

Credit: Intel

Data la continua carenza di componenti, è logico che tutte le aziende riducano il numero di modelli nel tentativo di ottimizzare la produzione e semplificare la catena di approvvigionamento. Inoltre, con la maggior parte delle schede madri Z690 che vengono vendute ben al di sopra dei 200 dollari, i produttori e assemblatori potrebbero sicuramente beneficiare di alternative a basso prezzo e ricche di funzionalità.

Né Intel né MSI hanno commentato queste informazioni, ma con il CES in arrivo tra poco più di due settimane presto dovremmo saperne di più sulle nuove motherboard.