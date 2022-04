Il leaker Underfox ha pubblicato recentemente su Twitter alcuni dettagli inerenti all’architettura Intel Ocean Cove, recuperati da un brevetto, e ha notato un fatto piuttosto curioso. Infatti, i vari schermi a blocchi presenti nel documento ricordavano fortemente il layout di un’altra architettura molto conosciuta, utilizzata da anni dalla sua rivale diretta AMD.

Confrontando il diagramma di Ocean Cove con l’originale Zen di AMD, è impossibile non vedere che si tratta praticamente della stessa cosa, partendo dai livelli più elementari al design dei chiplet. Come riportato da Wccftech, l’architettura Ocean Cove, sviluppata dal team di Hillsboro, dovrebbe essere realizzata sul nodo di processo a 7nm dell’azienda, ora conosciuto come Intel 4, ma ormai non si sono più avuti aggiornamenti a riguardo da oltre un anno.

Subito dopo che sul web si è diffusa la notizia, Intel si è attivata immediatamente per chiarire la questione e ha dichiarato, tramite un suo portavoce:

Quando si deposita una domanda di brevetto, la citazione di tecnologie esistenti e rilevanti nel settore è una pratica comune. U.S. Pat. No. 11,294,809 rivela le innovazioni di Intel nel contesto di implementazioni alternative e non tenta di copiare o brevettare invenzioni di altre società. Intel rispetta i diritti di proprietà intellettuale di tutte le parti.

