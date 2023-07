Il progetto Intel Endgame, una soluzione che puntava a portare la potenza di elaborazione delle GPU Intel ARC su rete cloud direttamente ai sistemi locali, sembra essere stato messo in attesa a tempo indeterminato. L’annuncio è stato diramato da Intel tramite Twitter, ma purtroppo non sono stati forniti ulteriori aggiornamenti riguardo al motivo di questa sospensione.

Originariamente, Project Endgame doveva essere disponibile in versione beta entro la fine del 2022, ma questa scadenza è stata superata nei mesi scorsi senza reali informazioni da Intel stessa. Raja Koduri, all’epoca vicepresidente senior di Intel e direttore generale del gruppo Intel Graphics, aveva presentato il progetto nel 2022, dimostrando il suo potenziale utilizzando una demo impressionante di “Matrix Awakens” di Epic Games su un laptop a basso consumo.

Our Project Endgame efforts are on hold. We don't have any updates to share at this time.

— Intel Graphics (@IntelGraphics) July 19, 2023