Intel ha preso con sé uno degli sviluppatori più importanti di Nvidia

Se le nuove architetture delle schede grafiche di Nvidia, Turing e (soprattutto) Ampere, riescono a garantire un ottimo supporto a tecnologie come il Ray Tracing e il DLSS (Deep Learning Super Sampling), ciò lo si deve principalmente al lavoro svolto da Anton Kaplanyan durante il periodo in cui ha lavorato come ricercatore per l’azienda statunitense.

Si potrebbe dire che Kaplanyan ha sostanzialmente dato l’input negli uffici di Nvidia per quanto riguarda l’utilizzo di queste nuove tecnologie, essendo stata la prima persona ad aver applicato il machine learning all’elaborazione grafica in tempo reale, riuscendo a raggiungere i risultati dei quali è possibile già godere sui videogiochi di ultima generazione (e che ovviamente in futuro non potrà fare altro che continuare a migliorare).

Ray tracing, passo due.

Oltre all’applicazione del machine learning al mondo dei videogiochi, durante il suo periodo di lavoro presso Nvidia Anton Kaplanyan si è interessato anche agli sviluppi dell’intelligenza artificiale portata avanti dai gruppi di ricerca di Facebook, dei quali è stato anche a capo da giugno 2017 (ovvero una volta terminato il lavoro di 2 anni come ricercatore presso Nvidia) fino a luglio 2021.

Tramite il suo profilo LinkedIn si può apprendere come Intel abbia deciso di puntare su di lui, assumendolo nella posizione di Vice Presidente della sezione di ricerca sulla grafica. Sebbene non sia ancora ben chiaro che cosa svilupperà di preciso per Intel, è molto probabile che la maggior parte dei suoi sforzi si riverseranno sul progetto XeSS (Xe SuperSampling), che sostanzialmente è per Intel ciò che il DLSS è per Nvidia.

Nuova azienda per Kaplanyan dunque, ma stesso campo di ricerca e sviluppo nel quale egli stesso si è dimostrato essere una delle personalità più importanti, e che sarà certamente in grado di apportare un contributo considerevole agli sviluppi di queste nuove tecnologie. Ottima mossa di mercato da parte di Intel dunque, che ci riserverà sicuramente qualcosa di positivo già nel futuro di prossimo.