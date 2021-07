Intel, i driver Linux si arricchiscono del supporto a una nuova piattaforma

Intel ha iniziato ad aggiungere il supporto della sua nuova piattaforma conosciuta con il nome in codice Lunar Lake nei driver Linux. Finora, l’azienda aveva introdotto il supporto ai controller di rete che verranno utilizzati per le sue CPU nei prossimi anni, ma l’ultimo aggiornamento indica chiaramente che l’azienda sta lavorando a qualcosa chiamato Lunar Lake.

Infatti, i colleghi di Phoronix hanno scoperto che la compagnia ha recentemente aggiunto il supporto della piattaforma Lunar Lake all’esistente driver di rete e1000e, già compatibile con Tiger Lake e Alder Lake. Questa patch sarà integrata in Linux 5.15, la cui uscita è prevista per il prossimo autunno. Di conseguenza, quando Lunar Lake verrà lanciato tra diversi anni, le sue funzionalità di rete saranno già supportate nel popolare sistema operativo open source.

Credit: Intel

Un rapido controllo dei cambiamenti apportato ha rivelato che la piattaforma Lunar Lake di Intel continuerà a utilizzare una versione del controller I219 GbE. Ovviamente, nulla può impedire ai produttori di PC di installare un più avanzato controller 2.5GbE, 5GbE o 10GbE nei loro sistemi.

Purtroppo, al momento non sappiamo molto su Lunar Lake, ma sembra che andrà a prendere il posto di Meteor Lake, previsto per il 2023. Pertanto, Lunar Lake dovrebbe essere commercializzato nel 2024. in considerazione del fatto che Meteor Lake utilizzerà un’architettura chiplet (come confermato dal CEO di Intel, Pat Gelsinger, diversi mesi fa), possiamo ipotizzare che anche Lunar Lake utilizzerà un design simile.

Sarà interessante vedere qualche sarà la microarchitettura CPU utilizzata. Intel ha introdotto la sua prima microarchitettura “Cove” (Sunny Cove nei processori Ice Lake) nel 2019. In genere, i progettisti di CPU tendono ad alterare radicalmente le loro microarchitetture una volta ogni circa cinque anni. Detto questo, ci sono alcune possibilità che Lunar Lake utilizzerà effettivamente una microarchitettura completamente nuova, ma al momento, ovviamente, si tratta solo di una speculazione.