Intel, i nuovi NUC con Tiger Lake arriveranno a breve?

I processori Intel Core di undicesima generazione “Tiger Lake” sono già entrati a far parte di alcuni PC desktop compatti, ma, stando ad alcune informazioni non ancora ufficiali, sembra che presto vedremo apparire sul mercato anche i nuovi NUC 11. I sistemi mainstream, nome in codice Panther Canyon, equipaggiati con processori quad-core Tiger Lake-U, dovrebbero essere disponibili alla fine di questo mese, mentre le macchine più avanzate con Tiger Lake-U ed una GPU dedicata dovrebbero arrivare sul mercato nel corso del primo trimestre del prossimo anno. I colleghi di FanlessTech hanno riportato che il NUC 11 Performance “Panther Canyon” è sulla buona strada per raggiungere gli scaffali dei negozi questo mese, ma non è chiaro in quali regioni ed a quale costo.

I primi dettagli sono emersi ben prima che Intel introducesse formalmente le sue CPU Core “Tiger Lake” di undicesima generazione. Inizialmente ci si aspettava che i PC sarebbero stati lanciati in contemporanea alla prima ondata di notebook con Tiger Lake, ma, a causa della pandemia in corso e di altri problemi, la compagnia di Santa Clara ha dovuto cambiare i suoi piani.

Il sistema Panther Canyon utilizzerà il processore Intel Tiger Lake-U con un massimo di quattro core Willow Cove, la GPU integrata Intel Iris Xe con un massimo di 96 Execution Unit, supporto al codec AV1 e allo spazio colore BT.2020. Quindi si tratterà di un sistema in grado di offrire prestazioni più buone, sia per la produttività personale che in ambito multimediale. Le altre caratteristiche tecniche sono piuttosto tipiche per gli standard odierni: supporto fino a 64GB di memoria DDR4-3200, un SSD M.2-2280 con un’interfaccia PCIe 4.0 x4 (o un’unità Intel Optane Memory M10), 2,5 GbE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5, porte USB 3.0 Type-A, due porte Thunderbolt 4, quattro uscite video (HDMI 2.1, mDP 1.4, connettori TB4) e un jack audio per cuffie.

Il più avanzato NUC 11 Extreme ‘Phantom Canyon’ – che si dice sia un successore del NUC 8 Extreme ‘Hades Canyon’ orientato al gaming – offrirà prestazioni significativamente più elevate nei videogiochi grazie a una GPU dedicata, ma sarà disponibile solo dal primo trimestre 2021, secondo FanlessTech.

Il Phantom Canyon continuerà a utilizzare la CPU Intel Tiger Lake-U con un massimo di quattro core, ma, a differenza del fratello minore, la macchina includerà anche una GPU dedicata di terze parti. Sulla base di alcuni leak, Intel stava pensando di utilizzare il processore grafico GeForce GTX 1660 o RTX 2060 di NVIDIA, ma i piani tendono a cambiare e la società potrebbe decidere di utilizzare un’altra GPU. Le rimanenti caratteristiche tecniche del Phantom Canyon sono simili a quelle di Panther Canyon.

Poiché le informazioni provengono da una fonte non ufficiale, non ci resta che attendere una dichiarazione da parte di Intel per confermare o smentire queste voci.