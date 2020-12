Intel, Ice Lake-SP potrebbe avere più core del previsto

Stando ad un punteggio apparso nel database di Geekbench, sembra che i prossimi processori Ice Lake-SP di Intel potrebbero avere più core di quelli che la compagnia ha pubblicizzato sino ad oggi. Infatti, almeno un fornitore di server sta già testando campioni ingegneristici di tali chip, i quali sembrano avere 36 core in grado di raggiungere un frequenza piuttosto alta.

Quando Intel ha recentemente presentato il suo processore scalabile Xeon di terza generazione “Ice Lake-SP”, ha illustrato alcune aspettative sulle prestazioni utilizzando una CPU Xeon Platinum a 32 core, il che implicava che sarebbe stata l’offerta di punta dell’azienda, ma apparentemente non è così.

Geekbench 5 CPU

Intel $0000% (Ice Lake SP?)

Topology: 2 Processors, 72 Cores, 144 Threads

Identifier: GenuineIntel Family 6 Model 106 Stepping 5

Base Frequency3.60 GHz

Cache:

L1 Instruction: 32 KB x 36

L1 Data: 48 KB x 36

L2: 1.25 MB x 36

L3: 54 MB x 1https://t.co/ohbL49W8Is — Leakbench (@leakbench) December 4, 2020

Qualcuno con accesso al server Y4R-A1-ASUS-G1 di Asustek ha pubblicato cinque test Geekbench della macchina scoperti da Leakbench su Twitter. Il sistema è animato da due processori a 36 core Intel Family 6 Model 106 Stepping 5 (sigla che indica Ice Lake-SP) accompagnati da 512GB di memoria DDR4.

Secondo i dati di GeekBench, il processore Ice Lake-SP a 36 core è dotato di una cache L2 di 1,25MB per core (45MB in totale), una cache L3 unificata di 54MB e una frequenza di base di 3,60GHz. Se il sistema riporta correttamente la frequenza di base, Ice Lake-SP a 36 core può effettivamente raggiungere velocità davvero buone. Per contestualizzare il numero, la serie AMD EPYC 7002 a 32 core di AMD può funzionare a 2,90GHz di base e fino a 3,40GHz di frequenza di boost. Tuttavia, è possibile che il sistema indichi la velocità di clock della CPU in modo errato.

Per quanto riguarda il punteggio effettivo di Geekbench 5, il sistema ha raggiunto 946 punti single-core e un punteggio multi-core di 35.812, che non è particolarmente alto. Forse questo è dovuto al fatto che le CPU funzionano a una frequenza relativamente bassa, situazione comune con gli engineering sample.

Ricordiamo che si tratta solo di test preliminari, mentre Intel intende avviare le spedizioni a volumi elevati del suo nuovo Ice Lake-SP nel corso del primo trimestre del 2021.