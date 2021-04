Intel Ice Lake-SP, Xeon W-3335 messo alla prova in un benchmark

Ora che Intel ha finalmente lanciato i suoi processori scalabili Xeon di terza generazione “Ice Lake” per server, è solo una questione di tempo prima che l’azienda renda disponibili anche le CPU Xeon serie W per workstation basate sulla stessa architettura. A quanto pare, alcune di queste CPU sono già in circolazione e stanno venendo testate da diversi produttori di workstation.

Infatti, recentemente Puget Systems ha realizzato un sistema basato sul processore Intel Xeon W-3335, dotato di una frequenza di 3,40GHz, utilizzando la scheda madre single socket MU72-SU0 di Gigabyte ed accoppiandolo a 128GB di memorie DDR4 (suddivisa in otto moduli da 16GB) e la scheda grafica NVIDIA Quadro RTX 4000. Le specifiche esatte della CPU sono sconosciute, ma dato il numero del modello (3335), possiamo ipotizzare che di tratti di un prodotto entry-level.

Puget System ha utilizzato il suo PugetBench per Premiere Pro 0.95.1 per valutare le prestazioni della macchina, ottenendo 926 punti complessivi (esportazione standard: 88,2; riproduzione live standard: 126,1; effetti: 63,6; punteggio GPU: 63,6). Per fare un confronto, un sistema bastato su AMD Ryzen 5900X a 12 core, 16GB di RAM e una GeForce RTX 3080 ha ottenuto 915 punti complessivi (esportazione standard: 100,9; riproduzione live standard: 79,6; effetti: 93,9; punteggio GPU: 100,7). Dato che non conosciamo le specifiche esatte della CPU Intel W-3335, è difficile trarre conclusioni sulle sue prestazioni, soprattutto tenendo presente che i driver della piattaforma potrebbero non essere quelli finali.

Intel non ha ancora rivelato cosa aspettarsi dai suoi processori “Ice Lake” della serie Xeon W, ma in generale la società tende a inserire le caratteristiche chiave dei suoi prodotti server anche sulle varianti per workstation. Nel caso dello Xeon W-3335 è evidente che la CPU manteneva un sottosistema di memoria a otto canali, ma non sappiamo nulla sul numero di linee PCIe supportate.