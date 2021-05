Intel, il lancio GPU Xe DG2 potrebbe essere molto vicino

Circa un mese fa, vi abbiamo riportato alcune informazioni inerenti alla misteriosa nuova GPU di Intel progettata per i videogiocatori, conosciuta come DG2. Il chip, basato sull’architettura Xe, sarà realizzato sul nodo a 6nm di TSMC e dovrebbe essere dotato di 512 Execution Unit (EU), ciascuna con l’equivalente di otto shader core. Inoltre, sembra che la frequenza di clock potrebbe arrivare sino a 2,2GHz, un upgrade significativo rispetto all’attuale Xe LP, probabilmente aiutato dall’uso del processo a 6nm di TSMC. Saranno anche presenti a bordo 16GB di RAM GDDR6 su un bus a 256bit.

I colleghi di VideoCardz hanno anche parlato di diverse varianti, ognuna caratterizzata da un numero di EU, nonché quantitativo di RAM a bordo, differenti. La tabella sottostante dovrebbe riassumere le informazioni relative a questi presunti modelli.

Più recentemente, Pete Brubaker, Game Developer Relation Engineer di Intel, ha pubblicato su Twitter un messaggio che recita “Vieni a lavorare da Intel! DG2 è proprio dietro l’angolo“, allegando un link per proporsi come Senior Game Developer Relation Engineer. Ovviamente, questo non implica un vero e proprio lancio imminente, ma sembra che la compagnia stia lavorando duramente per fare in modo di stringere collaborazioni significative con gli sviluppatori di videogiochi, così da ottimizzare al meglio i titoli con le sue future schede da gaming.

Come work with us at Intel! DG2 is right around the corner, it's about to get exciting.https://t.co/qKjzlcsXmK

— Pete Brubaker (@pbrubaker) May 6, 2021