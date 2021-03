Intel, il nuovo CEO terrà presto un evento online

Tramite un messaggio pubblicato su Twitter, il nuovo CEO di Intel, Pat Gelsinger, ha annunciato che terrà un webcast in diretta il 23 marzo dalle 14:00 alle 15:00 PDT (22:00-23:00 ora italiane) per discutere “della nuova era di innovazione e leadership tecnologica di Intel“. Sarà possibile seguire l’evento direttamente dal newsroom di Intel.

Exciting things are happening on 3.23.21! Please join me for a business update and webcast address on the new era of innovation and leadership @Intel. https://t.co/QHyvY4s2jh pic.twitter.com/meuRXcqq74 — Pat Gelsinger (@PGelsinger) March 17, 2021

Gelsinger ha preso il suo posto di amministratore delegato della compagnia di Santa Clara lo scorso 15 febbraio, sostituendo Bob Swan. A gennaio, prima dell’inizio del suo mandato, Gelsinger aveva annunciato, in occasione della diffusione dei guadagni relativi al quarto trimestre, di essere ottimista sulla “salute e il recupero del programma 7nm” che aveva causato ritardi nella roadmap di Intel, affermando inoltre che l’azienda delegherà la realizzazione di alcuni prodotti a fonderie esterne.

È probabile che durante il webcast saranno approfonditi proprio questi due argomenti: l’outsourcing e il progresso del nodo a 7nm. Ciò significa che potremmo vedere una nuova, e aggiornata, roadmap. Intel sta anche lavorando alla sua GPU da gaming Xe-HPG DG2 e l’evento si terrà poco prima del lancio delle CPU desktop Rocket Lake-S. Per il momento, ovviamente, non ci rimane altro che attendere qualche giorno per saperne di più.

Ricordiamo che lo scorso gennaio vi abbiamo riferito che Intel ha raggiunto un nuovo record di entrate per il quinto anno consecutivo, in gran parte spinto dalle vendite di chip per PC durante la pandemia. La compagnia, dopo Pat Gelsinger, ha accolto nuovamente tra le sue fila diversi veterani del settore, allo scopo di avere un team affiatato e di grande spessore che la porterà al raggiungimento di risultati sempre migliori.