Intel, in arrivo CPU Comet Lake-U entro fine anno?

Al Computex 2019 un produttore di mini PC ha svelato ad Anandtech l'arrivo di una gamma di CPU Comet Lake della serie U con TDP di 15 watt entro fine anno.

Secondo quanto riportato da Anandtech, non solo entro fine anno vedremo il debutto delle CPU Ice Lake a 10 nanometri sui portatili, come confermato dalla stessa Intel, ma assisteremo anche all’arrivo di nuove CPU a 14 nanometri chiamate Comet Lake-U.

Intel dovrebbe consegnarle ai produttori di computer nel mese di novembre. Si tratterà di soluzioni con un TDP all’incirca di 15 watt, che faranno parte come Ice Lake della famiglia Core di decima generazione.

Le nuove proposte Comet Lake-U dovrebbero trovare spazio sui mini PC, ma è probabile che approdino anche in altri lidi dato il TDP. Quello che è certo è che Intel avrà due famiglie di CPU serie U sul mercato allo stesso tempo: Ice Lake per le proposte di fascia più alta e Comet Lake per le piattaforme a buon mercato.

Probabilmente la scelta di Intel è da ricondursi alla necessità di coprire la richiesta di mercato: la produzione a 10 nanometri potrebbe non essere sufficiente e poiché gli OEM amano i rinnovi di gamma, a Intel non resta che appoggiarsi nuovamente ai 14 nanometri. Comet Lake, infatti, non porterà novità tecniche di alcun rilievo rispetto alle attuali CPU.