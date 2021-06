Intel Iris Xe DG1, è online la prima recensione

Il 21 e 22 giugno ci sarà l’Amazon Prime Day, due giorni ricchi di offerte e sconti a tempo limitato! Per non perderne nemmeno una, date uno sguardo alla nostra pagina dedicata.

ETA Prime ha pubblicato la recensione della GPU Intel Iris Xe DG1 prodotta da ASUS. Si tratta della prima recensione di questa scheda grafica dedicata, disponibile da poco sul mercato consumer (più o meno). Essere a disposizione dei consumatori, infatti, non significa che sia disponibile per il mercato del fai da te. L’ASUS DG1 è infatti disponibile solo nei sistemi pre-costruiti, poiché Iris Xe è supportata solo da alcune schede madri.

Come riporta Videocardz, ETA Prime ha quindi acquistato un CyberpowerPC da 750 dollari per poter ottenere, in qualche modo, la scheda grafica ASUS DG1. È un sistema basato sulla CPU Intel Core Rocket Lake-S di 11a generazione (un i5-11400F) che non è provvista di grafica integrata. È poi dotato di una scheda madre PRIME H410M-A/CSM, che è una delle due schede madri ASUS che supportano quella GPU DG1. La grafica, ovviamente, è gestita dalla ASUS DG1 (Iris Xe) che si basa su architettura Xe-LP.

La scheda grafica dedicata ha 4GB di memoria LPDDR4X-4266, 80 Execution Unit (EU) e un TDP di 30W. Un consumo così basso significa che il raffreddamento passivo è sufficiente e non sono necessari connettori di alimentazione aggiuntivi (la scheda viene alimentata solo attraverso lo slot).

ETA Prime ha testato la scheda grafica Iris Xe nel software 3DMark e in un paio di giochi popolari. La scheda grafica ha ottenuto 1630 punti grafici in Time Spy, 5837 punti in Fire Strike e 21313 punti in Night Raid. Confrontando il punteggio Time Spy, utilizzato dalla classifica ufficiale 3DMark, sembrerebbe che la scheda grafica ASUS DG1 sia più veloce della grafica mobile Iris Xe G7 del 31%. Questo punteggio è paragonabile a Radeon HD 7870 o GeForce GTX 760.

Photo: ETA Prime

Detto questo, nei benchmark, raggiunge le prestazioni di una GPU di fascia media dell’era 2012/2013 ma richiede anche una potenza 6 volte inferiore. ETA ha successivamente confrontato la GPU con la grafica integrata Ryzen 7 5700G ed entrambe le soluzioni offrivano prestazioni quasi identiche. Tuttavia, non si dovrebbe confrontare questa scheda grafica con benchmark sintetici, perché non tengono conto della memoria veloce di questo modello, per non parlare della capacità.

Detto questo, ETA Prime ha continuato a testare la scheda grafica con alcuni giochi. La GPU funziona abbastanza bene con impostazioni 1080p da basse a medie nella maggior parte dei titoli. In effetti, può persino eseguire Cyberpunk 2077, ma l’esperienza potrebbe anche essere peggiore di quella che il gioco aveva al lancio su PlayStation 4.