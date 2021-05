Intel Iris Xe DG1, il primo PC è già in vendita negli Stati Uniti

Vi abbiamo parlato in passato diverse volte della prima scheda grafica dedicata realizzata da Intel, conosciuta con il nome di Iris Xe DG1. Il dispositivo punta alla fascia bassa del mercato, offrendo, stando alle anticipazioni di alcuni produttori come ASUS, una GPU con 80 Execution Unit (EU), accompagnata da 4GB di memoria LPDD4-4266 collegata tramite un bus a 128 bit, mentre la connessione al computer avviene tramite un’interfaccia PCIe 3.0 x4 (meccanicamente x16).

Per quanto riguarda le uscite video, la scheda dispone di un connettore DisplayPort, un HDMI e un DVI-D per mantenere la compatibilità con i monitor più vecchi. Di certo non si tratta di un mostro di potenza ed un recente benchmark ha posizionato le performance del prodotto al di sotto di una Radeon RX 550 di AMD. Tuttavia, va più che bene per eseguire titoli eSport o comunque piuttosto leggeri, ed in ogni caso è perfetta per build economiche.

La nota catena americana Best Buy ha messo in vendita il preassemblato “CyberPowerPC Gamer Xtreme Gaming Desktop” al prezzo di 750 dollari sul proprio sito, che al momento risulta già esaurito. Per quanto riguarda il resto delle specifiche tecniche, il desktop offre un processore Intel i5-11400F di undicesima generazione (con sei core, 12 thread e un boost clock fino a 4,4GHz) privo di GPU integrata, 8GB di RAM e un SSD NVMe da 500GB. Si tratta, quindi di un prodotto entry-level, ma, vista la carenza di componenti attuale, diverse persone potrebbero trovarlo interessante, anche se allo stesso qualche mese fa era possibile avere un prodotto dalla potenza grafica ben maggiore (basta dare un’occhiata alla nostra guida sulle migliori schede video).

Ricordiamo che Intel sta lavorando anche al lancio di DG2, scheda video dalle performance ben maggiori ed indirizzata principalmente ad un pubblico di videogiocatori. Stando agli ultimi rumor, sembra che potrebbe fornire prestazioni equiparabili ad una GeForce RTX 3070.