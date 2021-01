Intel, la GPU DG2 avrà 512 Execution Unit?

Intel è ormai al lavoro da diverso tempo per rendere disponibili sul mercato le proprie GPU proprietarie in grado di fornire una maggiore potenza di calcolo in ambito grafico, sia per quanto riguarda i videogiochi che le applicazioni in generale, rispetto alle GPU integrate nei suoi processori a cui ci ha abituato sino ad ora.

Intel DG2 elencata negli ultimi driver - Credit: VideoCardz

I colleghi di VideoCardz hanno analizzato il codice dell’ultimo driver grafico 100.9126, oltre a consultare diverse schede tecniche provenienti dagli OEM, scoprendo alcuni dettagli piuttosto interessanti, ripresi anche da TechPowerUp. Infatti, sembra che la prossima GPU dedicata, chiamata “DG2” e basata sull’architettura Xe-HPG, sarà dotata di 512 Execution Unit. Per fare un confronto, Iris Xe MAX dispone di 96 EU, così come l’iGPU Iris Xe che si trova nei processori mobili Intel “Tiger Lake”.

Stando agli ultimi rumor, i processori desktop di undicesima generazione “Rocket Lake-S” saranno equipaggiati con una GPU integrata con 48EU basata sull’architettura Xe. Se dovesse avere frequenze di clock comparabili, DG2 potrebbe quintuplicare le prestazioni di DG1 e decuplicare quelle della iGPU di “Rocket Lake-S”. Inoltre, tramite un semplice calcolo, possiamo affermare che 512EU equivalgono a 4.096 shader programmabili.

Futuro prodotto con Tiger Lake-H, Alder Lake-P e grafica Intel DG2 - Credit: Uniko's Hardware

Stando alla scheda tecnica di un OEM, riportata da Uniko’s Hardare, siamo venuti a conoscenza che la GPU DG2 potrà contare su un quantitativo di memoria dedicata piuttosto generosa, attestandosi a circa 8GB di GDDR6. Facciamo presente che, mentre Iris Xe MAX viene realizzata sul nodo SuperFin a 10nm di Intel, la compagnia ha annunciato che i suoi chip Xe-HPG utilizzeranno fonderie di terze parti. Per quanto riguarda la disponibilità, VideoCardz prevede un lancio che coinciderà più o meno con quello della serie di processori mobili Intel “Tiger Lake-H”, quindi probabilmente prevista per la metà di quest’anno. Già alcuni mesi fa vi abbiamo parlato delle prime informazioni inerenti alla vociferata GPU DG2, si cui trovate ulteriori dettagli nella nostra notizia.