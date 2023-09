Le schede madri, e le CPU, della prossima generazione di Intel con socket LGA 1851 dovrebbero arrivare fra circa un anno ma i dissipatori realizzati da Noctua già le supportano. Per chi non lo sapesse, infatti, il socket LGA 1851 di Intel, con CPU di prossima generazione, richiederà un meccanismo di montaggio del dissipatore aggiornato e Noctua è già pronta per questo cambiamento.

I più recenti dissipatori Noctua, come il NH-U12A, sono stati avvistati nel mercato di Akiba in Giappone e, sorprendentemente, sono elencati come compatibili con il socket Intel LGA 1851 di prossima generazione. Questo specifico dissipatore è arrivato presso il negozio Tsukumo PC, uno dei più grandi negozi di hardware del paese, con un prezzo al pubblico di 15.980 Yen (Circa 110€).

Il dissipatore per CPU Noctua NH-U12A è un modello a torre standard, il quale supporta configurazioni a ventole (da 120 mm) ed è compatibile con tutti i moderni socket e CPU. Il dissipatore è disponibile sia nella versione marrone che nera ed è dotato di due ventole NF-A12x25/NF-F12. Nella confezione, inoltre, è inclusa anche una confezione di pasta termica NH-T1, andando a completare l’offerta di uno dei dissipatori migliori sul mercato, in quanto offre ottime prestazioni di raffreddamento, risultando molto silenzioso.

Crediti: Akiba PC

Per chi si stesse domandando come sia possibile che Noctua sia già in prima linea per quanto riguarda la compatibilità dei dissipatori, bisogna ricordare che, durante il Computex 2023, Jakob Dellinger fece notare che l’azienda aveva già in programma la compatibilità dei dissipatori con le future piattaforme Threadripper di AMD. Motivo per il quale non stupisce vedere già una perfetta compatibilità con il socket Intel LGA 1851, già da adesso.

Se poi si considera che il layout e le dimensioni del socket, vengono comunicati ai produttori di dissipatori molto prima del lancio effettivo, risulta ancora più palese come mai abbiamo visto così tante informazioni trapelare riguardo al socket Intel LGA 1851, dato che questi documenti di progettazione, sono già disponibili da diverso tempo.

Il socket LGA 1851 ha le seguenti dimensioni:

Socket V1 (LGA 1851): 35×37,5 mm / 6,83-7,49 mm dalla superficie del dissipatore alla scheda madre / Passo dei pin di 0,800 mm

Socket V (LGA 1700): 35×37,5 mm / 6,73-7,40 mm dalla superficie del dissipatore alla scheda madre / Passo dei pin di 0,800 mm

È già noto, inoltre, che il socket Intel LGA 1851 sarà adottato dalle schede madri della serie 800 e supporterà le CPU desktop Arrow Lake-S, le quali sono previste per il secondo semestre del 2024.