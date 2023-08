Intel ha avviato i test preliminari dei processori Arrow Lake-S, su piattaforma LGA1851 perché, stando a fonti non ufficiali, questi processori potrebbero uscire già nella seconda metà del 2024. @leaf_hobby, un importante leaker di hardware che tende ad avere accesso a informazioni riservate, suggerisce poi che la piattaforma LGA1851 continuerà il suo percorso fino al 2026. Una cosa che potrebbe anche avere senso, ma per il momento è una notizia da prendere con cautela.

Intel starebbe distribuendo campioni di Arrow Lake-S ES1 ed ES2 con sei core Lion Cove ad alte prestazioni e otto core ad alta efficienza energetica Skymont, una configurazione che ricorda quella di un processore mobile. Nel frattempo, i processori Arrow Lake-S di tipo Core i9 per desktop potrebbero essere caratterizzati da otto core ad alte prestazioni e 16 core ad alta efficienza energetica, secondo quanto riportato da IT Home. Gli elementi di base dei prossimi processori saranno realizzati con il processo produttivo Intel 20A (classe 2 nm).

Abbiamo già sentito che con Arrow Lake-S aumenterà la quantità di cache L2, a 3MB, mentre non si sa nulla della cache L4 Adamantine, che era prevista nei processori Meteor Lake. Si ipotizza che i prossimi processori Arrow Lake-S possano utilizzare Adamantine per la GPU integrata, ma è solo un’ipotesi a questo punto, poiché CPU e GPU lavorano con le cache in modo diverso e non sappiamo se Adamantine sia in grado di gestire entrambi i tipi di applicazioni.

I processori Arrow Lake-S di Intel utilizzeranno la piattaforma LGA1851, destinata a supportare anche il successore di Arrow Lake-S (che presumibilmente si chiamerà Panther Lake-S). Il blocco I/O di Arrow Lake-S aumenterà il numero di linee PCIe Gen5 supportate a 16+4 e supporterà anche quattro corsie PCIe Gen4. Inoltre, la piattaforma Z890 di Intel supporterà 24 corsie PCIe Gen5.

Nel frattempo, si prevede che la piattaforma LGA1851 perderà la compatibilità con le DDR4 (il che non sorprende, dato che si tratta di CPU basate su 2 nm e gli 1,2 V delle DDR4 potrebbero essere troppo elevati per questi componenti).

Le CPU Arrow Lake di Intel per desktop, che secondo le indiscrezioni potrebbero arrivare nel 204, dovrebbero ora essere lanciate nella seconda metà dell’anno. Nel frattempo, si ipotizza che la piattaforma LGA1851 sarà utilizzata fino al 2026, il che suggerisce il supporto di almeno due generazioni di CPU. Anche in questo caso si tratta di informazioni non ufficiali e i piani tendono a cambiare.