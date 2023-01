Dopo aver lanciato le CPU Core di 13° generazione Raptor Lake, Intel è al lavoro sulle future architetture destinate a uscire nel prossimo futuro, vale a dire Meteor Lake, prevista per il debutto verso il quarto trimestre 2023, o nel 2024 qualora venissero confermate le varianti Raptor Lake Refresh, e Lunar Lake. Quest’ultima dovrebbe debuttare tra l’inizio e la metà del 2025 e succederà ad Arrow Lake, facendo uso del nuovo nodo 18A a 1.8nm e di un’architettura riprogettata totalmente da zero.

Questo secondo il Dottor Ian Cutress di TechTechPotato, il quale ha a sua volta diffuso delle informazioni provenienti dal capo del Client Computing Group di Intel, Michelle Johnston Holthaus, secondo cui la nuova architettura porrà il focus sulle prestazioni per watt: come ben sappiamo Intel è correntemente al lavoro per migliorare questo aspetto già a partire da Raptor Lake Refresh o Meteor Lake, attraverso l’utilizzo di un nuovo regolatore di tensione. Ulteriori dettagli dovrebbero a ogni modo essere resi noti al Financial Day che si terrà il 26 gennaio, quando verranno anche svelati i proventi dell’azienda relativi al quarto trimestre dello scorso anno.

Fonte: Intel

Come rivelato dalla casa di Santa Clara durante una presentazione solo per la stampa, le CPU Lunar Lake dovrebbero essere pensate per la fascia mobile a basso consumo da 15W. Trattandosi della terza architettura a far uso di un design MCM (Multi Chip Module) e della tecnologia di packaging Foveros 3D, l’azienda dovrebbe affidarsi a TSMC per la realizzazione di alcuni moduli della CPU, come ad esempio la tile della GPU Arc.

L’inizio della produzione in massa, con il nuovo nodo 18A, dovrebbe a ogni modo cominciare già nella seconda metà del 2024, prima del lancio effettivo previsto nel 2025. Nel frattempo, le ultime notizie riguardo i prossimi processori Meteor Lake parlano del supporto nativo all’encoding AV1: abbiamo trattato l’argomento in questo articolo.