Intel Meteor Lake aggiunto al kernel Linux

Stando ad un articolo pubblicato dai colleghi di Phoronix, Intel ha già inserito i suoi futuri processori Meteor Lake all’interno della versione 5.10 del kernel Linux. Sebbene manchino ancora da due a tre anni all’arrivo sul mercato dei processori basati sull’architettura Meteor Lake, Intel vuole che queste future CPU siano supportate il prima possibile per garantire la piena compatibilità una volta che saranno disponibili ai consumatori finali. La compagnia di Santa Clara continua costantemente a lavorare alle architetture future, anche se si tratta di prodotti che arriveranno sugli scaffali dei negozi tra diverso tempo.

L’architettura Meteor Lake di Intel seguirà le CPU Tiger Lake (undicesima generazione) e Alder Lake (dodicesima generazione) in arrivo il prossimo anno e, stando alle tabelle di marcia, sarà la prima realizzata sul nodo di produzione a 7nm che utilizzerà i futuri core della CPU Ocean Cove accompagnati da core Gracemount. Infatti, Intel sta sviluppando una strategia ibrida a partire dalle sue CPU di dodicesima generazione che prevede l’utilizzo di due diversi set di core CPU per una migliore efficienza: core più piccoli più efficienti per carichi di lavoro a bassa potenza e core standard ad alte prestazioni per applicazioni più assetate di energia.

Finora non abbiamo indicazioni di come saranno le prestazioni di Meteor Lake, ma, dato che SuperFIN a 10nm di Intel sarà sostituito dal suo nuovo processo a 7nm, pensiamo che sia ragionevole credere che Meteor Lake sarà notevolmente più veloce rispetto alle future CPU Intel di undicesima e dodicesima generazione.

Un paio di settimane fa vi abbiamo parlato anche del nuovo NUC 11 Pro, nome in codice Tiger Canyon, equipaggiato sui nuovi processori Core di undicesima generazione Tiger Lake. Nello specifico, Intel Tiger Canyon (NUC 11 PRO) integrerà un processore Core i7-1185G7 di undicesima generazione della serie Tiger Lake-U, CPU quad core con otto thread in grado di raggiungere la frequenza massima di 4,8GHz e possiede un TDP di 28W. Il NUC 11 PRO può anche essere scelto con processori Core di livello inferiore sino al Core i3-1115G4, dotato di soli due core.