Intel mostra in azione una CPU Tiger Lake-H con una frequenza davvero elevata

Intel ha recentemente mostrato in azione un notebook equipaggiato con un processore Tiger Lake-H a otto core in grado di raggiungere la frequenza operativa di 5,0GHz e rivelando alcuni dei principali punti di forza della sua CPU di punta per i sistemi mobile che arriveranno sul mercato nel corso del secondo trimestre di quest’anno. Il chip, montato su un laptop di pre-produzione, era un modello Core i9 di undicesima generazione non ancora annunciato ufficialmente, ma che è stato in grado di raggiungere ben 5,0GHz “su più core”, come riferito dai colleghi di VideoCardz.

Sebbene non sia stato specificato, molto probabilmente si trattava del Core i9-11980HK, che Lenovo ha già inserito a listino senza svelarne le specifiche. Questa volta, Intel non ha rivelato il base clock del processore e quanti core possano funzionare a 5,0 GHz, ma è ovvio che stiamo parlando di più di un core, il che implica che 5,0GHz non sarà il massimo raggiungibile da un singolo core in modalità Boost.

I processori Intel Tiger Lake-H sono composti da un massimo di otto core realizzati con la microarchitettura Willow Cove, dotati al massimo di 24MB di cache L3 ed integrano un nuovo controller di memorie DDR4. Le nuove CPU offriranno anche numerosi miglioramenti rispetto ai predecessori, tra cui 20 linee PCIe 4.0 per connettersi alle ultime GPU e SSD di fascia alta, oltre al supporto Thunderbolt 4 integrato.

Per dimostrare le capacità della CPU Core i9 a 8 core e 16 thread “Tiger Lake-H”, Intel ha utilizzato il gioco di strategia in tempo reale Total War, che sfrutta in maniera consistente il processore. Sfortunatamente non si sa quale GPU sia stata usata per la dimostrazione, ma, dato che il portatile era dotato di un display da 15,6”, il buon senso ci fa pensare alla presenza di una soluzione grafica dedicata.