Nel corso dell’evento Innovation, Intel ha mostrato un laptop funzionante su processore di 15° generazione, nome in codice Lunar Lake. Per dimostrare le capacità dei chip Lunar Lake, è stata creata in pochi secondi con l’intelligenza artificiale una canzone simile a quelle di Taylor Swift, usando per l’inferenza unicamente l’hardware a bordo del portatile.

Lunar Lake evolverà il design a Tile, essenzialmente basato su chiplet, che debutterà il prossimo 14 dicembre con Meteor Lake e vedrà una nuova itrerazione nella prima metà del 2024, con Arrow Lake. Sarà prodotto con il processo Intel 18A, che debutterà in questo modo nel segmento commerciale.

La Compute Tile di Lunar Lake integrerà ovviamente nuove architetture: Lion Cove per i P-Core e Skymont per gli E-Core. È ancora troppo presto per dettagli quali incrementi prestazionali e numero di core, tuttavia Intel afferma che saranno incentrate soprattutto sul miglioramento delle prestazioni per watt.

Durante l’evento, Intel ha anche confermato che Panther Lake arriverà nel 2025, dopo Lunar Lake. Di questa famiglia si sa ancora meno, per non dire nulla: non sono stati svelati dettagli, solamente che verrà rispettata la tabella di marcia. È lecito aspettarsi miglioramenti prestazionali e di efficienza, ma qualsiasi supposizione sarebbe totalmente alla cieca.

In ogni caso, è ancora presto per guardare così in la: l’attenzione ora è tutta su Meteor Lake, che debutterà tra pochi mesi e che segnerà un passo importante importante per Intel, con il passaggio alle Tile e l’uso del packaging Foveros 3D. L’azienda crede molto in questo progetto, tanto da definirlo “il più grande salto architetturale degli ultimi 40 anni”; se volete saperne di più, vi abbiamo raccontato i segreti dietro a Meteor Lake in questo approfondimento dedicato.