Intel continua la sua campagna di comunicazione sulle future schede grafiche Arc: questa volta è il turno della tecnologia XeSS, raccontata da Ryan Shrout e Tom Peterson in un nuovo video YouTube. Per mostrare le potenzialità della funzionalità di upscaling sviluppata da Intel, pronta a dare battaglia a Nvidia DLSS e AMD FSR, Shrout e Peterson hanno eseguito Shadow of the Tomb Raider a 1440p, con i dettagli grafici al massimo e ray tracing attivo, su una Intel Arc A770.

Con XeSS disattivato, la scheda è riuscita a raggiungere un framerate medio di 46FPS, con il gioco che risultava quindi giocabile ma non davvero fluido. Attivando XeSS si assiste invece a un progressivo aumento delle prestazioni, man mano che si passa da un profilo più conservativo nei confronti della qualità grafica a uno che da priorità alle performance. In modalità “Ultra Quality” il gioco tocca i 57 FPS, con il preset “Quality” si arriva a 69 FPS, con “Balanced” a 77 FPS e infine con il profilo “Performance” il gioco raggiunge gli 87 FPS medi.

Intel consiglia di sfruttare il profilo “Balanced”, che permette di avere il giusto equilibrio tra qualità grafica e miglioramento delle performance in gioco. A questo proposito Intel ha condiviso anche i dati su altri giochi, dove mette a confronto le prestazioni native (con XeSS disattivato) e quelle che si hanno con questo preset: dal grafico vediamo che su Ghostwire Tokyo c’è un incremento del 75%, su Hitman 3 del 61% e su Naraka Bladepoint del 37%. In generale si hanno ottimi risultati su tutti i giochi provati, anche se bisognerà vedere quanto l’algoritmo impatterà sulla qualità grafica.

Intel ha poi annunciato di essere al lavoro con gli sviluppatori di 3DMark per la creazione di XeSS Feature Test, uno strumento che potrà essere eseguito anche su GPU Nvidia e AMD e che punta a mostrare i benefici della tecnologia. Stando a quanto anticipato, il benchmark potrà mostrare le finestre fianco a fianco ed essere eseguito con tutti i quattro preset, così da consentire una comparazione in tempo reale delle immagini.

In ultimo, l’azienda ha condiviso la lista di giochi su cui arriverà XeSS. Tra questi spicca indubbiamente Call of Duty: Modern Warfare II, che integrerà la tecnologia già al lancio, previsto per il prossimo 28 ottobre; qui di seguito vi lasciamo la lista completa di titoli.