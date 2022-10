Nella giornata di oggi vi abbiamo parlato dell’USB Implementer’s Forum (USB-IF) e della pubblicazione di ulteriori informazioni relative allo standard USB4 2.0. Intel ha sfruttato l’occasione per diffondere anche le specifiche del nuovo standard Thunderbolt che, così come USB4 2.0, sarà in grado di fornire 80Gb/s di ampiezza di banda in entrambe le direzioni e abilita fino a 120 Gb/s per un’esperienza di visualizzazione ottimale e una capacità fino a tre volte superiore rispetto a quella fornita dalle tecnologie attuali.

Jason Ziller, general manager della Client Connectivity Division di Intel, ha affermato:

Intel è da sempre leader nel settore della connettività cablata e le porte Thunderbolt sono oggi le più utilizzate nei PC portatili e integrate in tre generazioni di CPU Intel per il segmento. Siamo entusiasti di poter ribadire la nostra leadership con la nuova generazione di Thunderbolt basata sulle specifiche USB4 v2, definite da Intel e altri membri dell’USB Promoter Group.

Photo Credit: Intel

Photo Credit: Intel

Le capacità della nuova Thunderbolt, presentata con una demo da Intel, renderà sempre più efficienti e coinvolgenti il gaming e la creazione di contenuti. Oltre a supportare l’ultima versione di USB4, la nuova generazione di Thunderbolt includerà miglioramenti in diverse aree, tra cui:

Il doppio dell’ampiezza di banda totale di Thunderbolt 4, 80 Gb/s, e fino a tre volte l’ampiezza di banda per usi intensivi di video, ovvero 120 Gb/s.

Supporto della nuova DisplayPort 2.1 per la migliore esperienza di visualizzazione.

Due volte la velocità effettiva nel trasferimento di dati PCI Express per una maggiore velocità di storage e grafica esterna.

Funzionamento con gli attuali cavi passivi fino a 1m tramite una nuova tecnologia di signaling.

Compatibilità con le versioni precedenti di Thunderbolt, USB e DisplayPort.

Sarà supportata dai programmi di abilitazione e certificazione di Intel.

Tutti i prodotti Thunderbolt sono sottoposti a severi test di certificazione, superati i quali ottengono il diritto di utilizzare il nome e il logo Thunderbolt senza royalty, sia sui dispositivi sia negli asset di marketing. Nel corso del 2023 saranno presentate nuove caratteristiche e funzionalità di Thunderbolt.