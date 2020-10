Intel, nel terzo trimestre guadagni sempre elevati ma in diminuzione

Intel ha diffuso recentemente i risultati finanziari relativi al terzo trimestre di quest’anno. Sappiamo che il 2020 è stato particolarmente difficile per la compagnia di Santa Clara a causa dei ritardi accumulati per il nodo di produzione a 7nm ma, nonostante ciò, Intel ha registrato ricavi e profitti record negli ultimi trimestri, anche con una pandemia globale in corso. Tuttavia, sembra che le cose stiano cambiando.

Infatti, nel corso del terzo trimestre del 2020 Intel ha registrato entrate per 18,3 miliardi di dollari, con un calo di 0,9 miliardi rispetto allo stesso periodo del precedente anno, mentre l’utile netto è stato di 4,3 miliardi, il 29% in meno rispetto al terzo trimestre del 2019.

Questo segna anche il secondo trimestre in cui il margine lordo complessivo di Intel è stato piuttosto basso, arrivando ad appena il 53,1%, dopo il 53,3% dell’ultimo trimestre e il 58,9% di un anno fa. Questo è un dato molto importante, perché significa che i prezzi di vendita medi sono in calo poiché i clienti gravitano verso prodotti più economici, mentre nel frattempo i costi sono aumentati per portare la produzione ai 10nm.

A quanto pare, la maggior parte dei gruppi interni all’azienda ha registrato un calo rispetto ad un anno fa, in particolare quello IoT, con una decisa diminuzione degli introiti pari al 33% sia a causa della pandemia che dalle restrizioni all’esportazione applicate dal governo americano. Invece, le vendite di SoC 5G sono aumentate, data la loro sempre più massiccia richiesta per le reti di nuova generazione.

Ad ogni modo, nel complesso il terzo trimestre del 2020 è stato comunque molto redditizio per Intel, anche se dovrà lavorare sodo per affrontare le sfide future e recuperare terreno nel campo del nodo di produzione a 7nm. Tra i prodotti in arrivo nel corso dei prossimi mesi citiamo i processori Ice Lake-SP, Sapphire Rapids e Alder Lake.